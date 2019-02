Bei winterlichen Temperaturen brachen die Mitglieder der KLJB Ascheberg am Samstagnachmittag zur Winterwanderung auf. Verbunden wurde diese mit der Neuaufnahme. 35 neue Gesichter begrüßte die Landjugend in ihren Reihen. Auf dem Kirchplatz St. Lambertus gab es ein kleines Kennenlernspiel. Mit heißem Kakao und Glühwein bewaffnet machten sich die Landjugendlichen auf den Weg in die Lütkebauer. Durch den Schnee ging es zum Hof der Familie Hensmann. Dort stärkten sich die erschöpften Wanderer zuerst einmal mit Hotdogs. Zu späterer Stunde wurde noch getanzt. Auch Landjugendpräses Pfarrer Stefan Schürmeyer mischte sich unter die ausgelassenen Jugendlichen um die Neuen willkommen zu heißen.