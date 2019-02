„Die Sandstraße hat mit rund 2700 Autos keine besonders hohe Belastung im Vergleich mit ähnlichen Kommunen.“ Dieses Fazit von Verkehrsplanerin Sylke Schwarz hat übers Wochenende für Diskussionsstoff gesorgt. „Ich habe gedacht, dass es mehr Verkehr gibt“, hatte der grüne Ratsherr Hubertus Beckmann schon in der Sitzung gesagt. Stimmt das wirklich?, ist eine Frage, die gleich ein halbes Dutzend Mal in der WN-Redaktion einging.

Die Antwort nach einem genaueren Blick ins Konzept ist ein „jein“. Ja, weil 2700 Kraftfahrzeuge an der Sandstraße in Höhe Schlingermanns Hof tatsächlich gezählt wurden. 1496 fuhren aus dem Dorf, 1280 ins Dorf. Nein, weil das Gutachten aus den Messstellen ein Verkehrsmodell erstellt hat. Soll heißen: Wenn 870 Autos aus der Himmel- in die Sandstraße einbiegen und umgedreht 864 Autos von der Sand- in die Himmelstraße fahren, hat das kaum Auswirkungen auf die Verkehrsmenge auf der Sandstraße. Gravierende Auswirkungen hat aber der Verkehr auf der Appelhofstraße. Denn in Höhe der Reiseagentur Meimberg wurden 4114 Fahrzeuge gezählt. Sie kommen von oder fuhren zur Sandstraße. Und das findet sich im Verkehrsmodell auf dem Abschnitt zwischen Appelhof- und Lüdinghauser Straße wieder. Dort sind 4400 Kraftfahrzeuge pro Tag errechnet worden.

Der Blick auf die Messstellen verrät auch: Wer von der Biete kommt, zum K+K, Aldi, Kik oder Sparkasse fährt, wendet und in die gleiche Richtung zurückfährt, ist nicht gezählt worden. Wer über Raiffeisen- und Lüdinghauser Straße kommt und zur Sparkasse fährt, passiert ebenfalls keine Messstelle. Das IVV-Büro lässt eine Anfrage bisher unbeantwortet.