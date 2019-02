Profilschüler steigen in den Weltenexpress ein

Auf eine magische Reise in den Weltenexpress lud der Kunst- und Kulturverein Ascheberg, Davensberg und Herbern (KuKADuH) unterstützt von der Sparkasse Westmünsterland gestern die Fünft- und Sechstklässler der Profilschule Ascheberg ein. „Lokführerin“ war Anca Sturm, die Autorin einer Buchreihe, die am Ende aus drei Werken bestehen soll.

Die junge Autorin aus Dessau las nicht nur Passagen aus dem Buch vor. Sie berichtete den Mädchen und Jungen auch aus dem Alltag einer Autorin. Sie räumte mit Klischees auf. Besonders ruhig wurde es beim Erklären, wie Schreiben funktioniert. Denn Anca Sturm schreibt den allerersten Entwurf mit der Hand. Der abgetippte Text wird an die Lektorin geschickt, die Lob und Tadel an den Rand schreibt. Die Autorin passt ihren Text an, bis das Werk fertig ist.

Weltenexpress stoppt in Ascheberg 1/19 Anca Sturm liest und berichtet in der Profilschule Ascheberg Foto: hbm

Den Folgeband zum Weltenexpress hat die die Dessauerin inzwischen abgeschlossen. Er wird im September erscheinen.