„Ein ehrenwertes Haus“ wird der Titel und der Leitfaden des Konzertes der Davensberger Chorgemeinschaft sein, das am 30. und 31. März (Samstag/Sonntag) im Saal des Hotel-Restaurants Clemens-August stattfinden wird. Und wie das so ist, wenn viele Menschen unter einem Dach zusammenwohnen, prallen hier die unterschiedlichsten Typen aufeinander, so die zickige Nachbarin, der Hausmeister, der alles mitbekommt oder die junge Mutter mit ihrem Baby.

Ein ehrenwertes Haus bietet viele Möglichkeiten, das auch musikalisch darzustellen, wobei die Sängerinnen und Sänger diesmal auch Anleihen in der Popmusik machen, bei den Beatles oder Udo Jürgens.

Doch damit das, was dem Zuschauer dann als buntes Kaleidoskop erscheint, auch wirklich klappt, muss vorher alles minutiös geplant werden. Zu diesem Zweck begaben sich 40 Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft in die Kolpingbildungsstätte Coesfeld, um zu proben, aber auch um Abläufe und Bühnenpräsenz einzuüben. Chorleiterin Andrea Thül-Reddig legte dabei Wert auf jede Kleinigkeit. Aber der Chor hatte auch viel Spaß dabei und freut sich schon darauf, seinem Publikum mit den Einsichten in dieses ehrenwerte Haus einen tollen Konzertabend zu bereiten.