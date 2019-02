Sportlich sind die Mädchen und Jungen an der Lambertus-Grundschule in Ascheberg und Davensberg. Gestern wurde das mit Urkunden und Abzeichen sichtbar. 272 Kinder erfüllten im vergangenen Jahr die Bedingungen für das Sportabzeichen. Ann-Katrin Naber und Praktikantin Kamila Tocek von der Sparkasse Westmünsterland verteilten den verdienten Lohn. Insgesamt wurden – inklusive der im Sommer 2018 verabschiedeten Viertklässler – 80 Abzeichen in Bronze, 139 in Silber und 53 in Gold vergeben. Schulleiterin Charlotte Bücker gratulierte den Kindern und ermunterte sie weiterzumachen: „Es tut gut, wenn man mit dem Sport den Stress wegtrainieren kann. Bleibt dabei!.“