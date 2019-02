Das Dorfgemeinschaftshaus in Davensberg ist dankbar angenommen worden. Dieses Feedback vermeldeten Parteisprecher am Donnerstag im Schul- und Kulturausschuss. Am 26. Februar (Dienstag) wird es um 17 Uhr offiziell eröffnet. Ein Tag der offenen Tür wird sich anschließen.

Mit den Nutzern wurde über Regeln und Entgelte gesprochen. Das Ergebnis präsentierte die Verwaltung in Form einer Benutzungsordnung. Dort war verankert, dass Dauernutzer sich mit 50 Euro im Monat an den Kosten für Energie und Putzen beteiligen sollten. Das lehnten SPD und UWG ab. Dem Vorstoß folgten auch vier Mitglieder der CDU-Fraktion, so dass der Passus gestrichen wurde.

Neben den Räumen, die fest von Vereinen genutzt werden, gibt es drei Bereiche, die von mehreren Nutzern in Anspruch genommen werden. „19 VHS-Kurse nutzen die Räume“, berichtete Martin Bußkamp, Geschäftsführer von Ascheberg Marketing. Die musikalische Früherziehung habe hier eine neue Heimat gefunden, die Chorgemeinschaft probe in einem bestuhlten Raum. Einige Nutzer werden beim Tag der offenen Tür vor Ort sein, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.