IT-Experte und Autor schanzen sich die Pointen zu

Ich hab nix gemacht!“ – das ist der Satz, den Philipp Spielbusch bei seiner Arbeit täglich zu hören bekommt. Die schönsten Anekdoten entstehen, wenn Fachleute und Laien aufeinandertreffen. Oliver Uschmann hat einige dieser Geschichten aus dem Alltag des IT-Dienstleisters in seinem neusten Werk: „Ich habe das Internet gelöscht!“ zusammengestellt. Während Uschmann bei der Lesung Passagen aus dem Buch vorlas, kommentierte Spielbusch die Geschichten mit seinen Worten.

Wenn beim Fax die Tinte fehlt

So geht es etwa um ein Fax, das der IT-Fachmann einem Apotheker- Kunden geschickt hatte und dieser wenig später anrief und sagte, ich müsse dringend den Toner in meinem Gerät tauschen, denn auf seiner Seite kämen nur weiße Blätter heraus. „Ihn davon zu überzeugen, dass Tinte nicht per Fax übertragen wird und stattdessen seine Patrone leer war, gelang mir erst, nachdem ich diese vor Ort ausgetauscht hatte“, kommentierte Spielbusch.

Sicherheit im Netz – speziell für Ehegatten

Aber auch die Geschichte, wo der IT-Fachmann einen Eltern-Vortrag zum Thema „Sicherheit im Internet“ gehalten hatte sorgte für großes Gelächter. Eine Mutter rief einen Tag später an und wollte die vorgestellte Schutzsoftware auf ihrem Rechner installiert haben. Dieses war für den Fachmann auch kein Problem. Etwas erstaunt war Spielbusch, als er fragte, wie alt denn das „Kind“ sei. „Neununddreißig. Und er ist kein Kind, sondern mein Mann“, sagte die Kundin, der das „schlüpfrige“ Surfverhalten ihres Gatten, der sich in seiner Freizeit gerne auf gewissen freizügigen Internetseiten bewegte, ein Dorn im Auge war, den es zu beseitigen galt. Und zwar mittels Kindersicherung am Computer. Und diese war schnell installiert. Der Anruf des Ehemanns ließ nicht lange auf sich warten. Dieser hatte nämlich rasch bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmte. Er rief Philipp Spielbusch direkt am anderen Morgen an, seine Panik war unüberhörbar. „Sie müssen sofort vorbei kommen, hier läuft nichts mehr. Als der IT-Fachmann ihn beruhigt hatte und fragte, ob Google oder Kika läuft, bejahte er dieses. Da habe ich ihm gesagt, wenn es um gewisse andere Seiten geht, müsse er schon seine Frau fragen. Daraufhin knallte er den Hörer auf – und ich habe nie wieder etwas von ihm gehört“, kommentierte Spielbusch das Kapitel.

„Ich habe das Internet gelöscht“

Alle Geschichten, die in dem Buch zu lesen sind, haben sich wirklich so zugetragen. Lediglich die Namen der Kunden sind so verändert, dass man keine Zusammenhänge zu Personen erahnen könnte. Bei einer Person machte das Uschmann- Spielbusch-Team eine Ausnahme. Spielbuschs eigene Mutter kam auch einmal mit einem Problem zu ihrem Sohn. Sie glaubte tatsächlich, das Internet gelöscht zu haben. Dabei hatte sie nur den „Feuerfuchs“ (Browser) in den Papierkorb verschoben. Den Zuhörern gefiel es. Lachtränen und ungläubiges Kopfschütteln gab es inklusive. „Das ist genau mein Humor. Ich lach´ mach kaputt“, sagte Verena Wesselmann. Auch der Kunst- und Kulturverein war zufrieden. „Amüsant und wirklich gut rüber gebracht“, resümierte Marie-Luise Koch vom Beirat des Kukaduh.