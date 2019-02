„AngeBrot“ ist gesund und günstig

Sport und Gesundheit gegen Chicken-Nugget-Brötchen und Süßigkeiten – dieser Widerspruch an der Profilschule Ascheberg ist Geschichte. In der ersten großen Pause verkauft nicht mehr der Caterer Pausensnacks. Nachdem er das Angebot aufgegeben hatte, sind Schüler und Lehrer in die Bresche gesprungen. Das „AngeBrot“ im neuen Kiosk passt in das Landesprogramm „Bildung und Gesundheit“, an dem die Profilschule sich neuerdings beteiligt.

„Als der Caterer seinen Abschied angekündigt hat, haben wir überlegt, welche Chancen sich für uns eröffnen“, berichtet Lehrer Florian Schulte, der das Angebot betreut. Schnell war klar, dass Brötchen von Lüningmeyer angeboten werden sollen. „Unser Schulleiter Jens Dunkel hat Wert darauf gelegt, dass wir keinen Müll produzieren. Deswegen wird alles unverpackt ausgegeben“, informiert Schulte. Die Ausgabe sollte in die Hände der Achtklässler gelegt werden. Das Interesse an der Aufgabe war so groß, dass sich der Einsatz des Einzelnen in Grenzen hält. Unterstützt werden die Schüler von einer Lehrkraft, die dafür eine Pausenaufsicht spart.

Das Kioskteam Foto: hbm

Für alle Ideen müssen rechtliche Leitplanken beachtet werden. Schulte dankt in diesem Zusammenhang der Gemeinde, die eine Hygienebelehrung bezahlt hat. Zur Grundausstattung gehören auch Handschuhe. Und die Ausgabe darf nicht an der alten Stelle in der Mensa sein. Dafür wurde ein Kellerraum in der alten Hauptschule entdeckt. Dort lässt sich ein Fenster für die Ausgabe öffnen. Zu verdanken, so Schulte, habe man das dem Hausmeister Roland Pelster: „Er hat sich als Schülersprecher früher dafür stark gemacht.“

Versprecher führt zum Namen

Das Angebot haben die Schüler vorher probiert. Dabei kam es zu dem Versprecher „AngeBrot“, womit der Kiosk seinen Namen hatte.

Der Alltag sieht dann so aus: Steffi Burgard, an diesem Tag verantwortliche Lehrerin,

Kioskaufbau Foto: hbm

streift sich gegen 9.25 Uhr die Handschuhe über und beginnt die Körbchen mit den Brötchen passend zu platzieren. Leonie Kilian unterstützt sie dabei. Nele Wendland, die nach der Ankunft erst einmal die Haare zum Pferdeschwanz bindet, und Anisa Brügner komplettieren heute das Team. Und dann geht es auch schon los: Besonders gefragt sind die Käsebrötchen. Das Körbchen ist zuerst leer. Mittlerweile gehen auch die Müslibrötchen gut. „Wir haben sie in Powersnack umgetauft“, schmunzelt Schulte. Dazu gibt es Laugenkonfekt. Ein Schlüssel für den guten Verkauf ist die Losung „gesund und günstig“. Im Gegensatz zum Caterer fallen die Personalkosten nicht in Euro und Cent an. Fürs Mitmachen gibt es ein Lob im Zeugnis.

Kein Krümel bleibt liegen

Um 9.50 Uhr sind fast alle Körbchen leer. „Die restlichen Brötchen wandern ins Lehrerzimmer“, berichtet Schulte. Die Kollegen nutzen das Angebot, bezahlen gerne und räumen den Rest ab. Im Kiosk selbst bleibt kein Krümel am Boden. Sie werden tatsächlich in einem Schälchen gesammelt. „Eine Kollegin nimmt sie mit, um ihre Vögel zu füttern“, weiß Schulte.

Foto: hbm

Das „AngeBrot“ ist im Januar an den Start gegangen. Die Ideen dazu sind nicht ausgegangen. Schulte erläutert: „Wir überlegen, eine unserer Werkstätten um dieses Thema zu bauen.“ Und in Herbern haben Schüler und Lehrer auch schon Appetit auf das „AngeBrot“ erhalten.