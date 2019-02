Genau zwei Plätze sind noch frei. „Und da heißt das erklärte Motto, wer zuerst kommt mahlt zuerst“, sagt Beppo König . In seinen Augen ist das doch ganz einfach. König bildet gemeinsam mit seinem Bruder Martin, Karl Mangels , Hilde Heppner, Ute Heidenreich, Klaus Vogelsang und Peter Beerens das Orga-Team für die Kubb-Liga 2019. Und am Mittwochabend hat besagtes Team zum Anmeldetermin in die Gaststätte Surmann geladen. Das Ergebnis: Gut. „14 Mannschaften haben sich heute Abend angemeldet“, so Karl Mangels. 16 Mannschaften dürfen auf Punktejagd gehen.

Dabei soll trotz alledem natürlich der Spaß am Kubb-Spiel und der Gemeinschaft ganz klar im Vordergrund stehen.

Dass das Kubb-Spiel Spaß macht, das steht außer Frage. Auch wenn im vergangenen Jahr nicht ganz so viele Mannschaften in der Liga mitgemischt haben. Für 2019 sieht das anders aus. Da gehen Teams aus Ascheberg, Herbern, Seppenrade und Davensberg an den Start. Dabei sind viele bekannte Gesichter, aber auch Clubs, wie der WSC Haben, der nach langer Pause wieder die Wurfhölzer schwingen wird. Mit „Cup Cakes“ und einer Truppe aus Capelle - nennen wir sie erst einmal „Die Vier“, da die Namensfindung noch nicht abgeschlossen ist, begeben sich sogar zwei ganz neue Mannschaften auf den Rasen.

Die Anmeldungen, waren ein Punkt am Mittwochabend. Natürlich wurden auch schon die Spieltage festgelegt. Spielstart ist am 4. Mai (Samstag). Der zweite Spieltag findet am 26. Mai (Sonntag) statt. Weiter geht es am 23. Juni (Sonntag) und am 31. August (Samstag). Das fünfte Meisterschaftsspiel ist für den 21. September anberaumt worden. Dabei schließt sich gleichzeitig die Siegerehrung an. Im Gegensatz zu allen anderen Spieltagen, steht hier auch schon der Austragungsort fest. Gespielt wird bei Martin Schäper. Ausrichter am fünften und letzten Spieltag 2019 sind die „Herzdamen“ und „Herzbuben“.

Was es in diesem Jahr allerdings nicht geben wird, ist ein Spielstart bei der Gewerbeschau West. Allerdings sind die Kubber dort durchaus anzutreffen. „Denn am 6. April planen wir unserer erstes öffentliches Abschlusstraining für die Münsterland Masters in Mettingen am 7. April auszutragen“, erklärt Karl Mangels.

Damit steht der Ablaufplan für die Kubb-Liga 2019. Nun müssen lediglich noch die Austragungsorte für die ersten vier Spieltage festgelegt werden. Nicht zu vergessen; zwei Plätze sind noch frei. Und da greift das bekannte Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Anmelden können sich Interessiert unter: info@kubb-liga.de