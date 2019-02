„Ich weiß nicht, warum sich Einbrecher für unseren Tresor interessieren. Da ist nichts drin. Nur ein Schulstempel für die Zeugnisse.“ Schulleiter Jens Dunkel ist ratlos. Unbekannte hebelten zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, ein Fenster der Profilschule am Bahnhofsweg in Ascheberg auf. Im Büro- und Schulleiterbereich machten sich die Täter an einen Tresor zu schaffen, teilt die Polizei mit. Das Öffnen des Tresors gelang ihnen jedoch nicht. Ob aus der Schule etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen ( ✆ 0 25 91/79 30).