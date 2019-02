Bianca Becks-Maier löst Falko Meier ab

Der Pionier geht von Bord: Falko Meier gibt die Regie bei der Caritas-Tagespflege an der Bultenstraße in die Hände von Bianca Becks-Maier . Das Duo nutzt gerade ein paar gemeinsame Tage, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

2011 gehörten Pflegeangebote an einem Tag im Kreis Coesfeld noch zu den Ausnahmen. In Ascheberg richtete die Caritas nach Havixbeck ein zweites Angebot an. Anfangs musste um Besucher geworben werden. Spätestens mit dem Pflegestärkungsgesetz aus dem Jahr 2017 ist die Nachfrage aber deutlich gestiegen. Heute unterhält der Caritas-Kreisverband sechs Einrichtungen.

In Ascheberg sind die Türen von Montag bis Freitag und dort jeweils von 8 bis 16 Uhr offen. Insgesamt können zwölf Gäste pro Tag betreut werden. Da einige nur tageweise kommen, stehen hinter dem Dutzend Tagesbesuchern mehr Gesichter. Zwei Mitarbeiter und eine Hauswirtschaftskraft kümmern sich um sie. „Wir betreuen und beschäftigen die Besucher“, informiert Meier. Ein FSJler unterstützt das feste Trio dabei.

Nach acht Jahren hat Meier sich entschieden, einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen. Seine Nachfolgerin Bianca Becks-Maier arbeitet seit 1993 mit kranken und alten Menschen. Die gelernte Krankenschwester war zuletzt in der ambulanten Pflege unterwegs und suchte nach Möglichkeiten, sich nicht nur ums Nötigste kümmern zu müssen, sondern auch ältere Menschen betreuen zu können. Diese Möglichkeit eröffnete sich durch Meiers Wechsel an der Bultenstraße in Ascheberg. Und dieses Arbeitsfeld hat sie an den ersten Tagen auch begeistert: „Das macht schon Spaß. Es dreht sich viel um die Bedürfnisse der Menschen.“ Becks-Maier hat schon gesehen, dass sie ihren Erfahrungsschatz gut einsetzen kann. So dreht sich bei der Übergabe zwar einiges um den Umgang mit den Gästen, aber der Schwerpunkt liegt im administrativen Bereich. Im Hintergrund die Weichen für Tage und Wochen zu stellen, vermittelt Meier gerade seiner Nachfolgerin. „Der Aspekt ist für mich neu, aber das werden wir hinbekommen“, ist die neue Leiterin zuversichtlich.