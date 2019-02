Am 23. Februar (Samstag) bietet der Heimatverein Herbern von 9 bis 12.30 Uhr wieder ein Baumschnittseminar mit Dieter Rogoll an. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Haus Spüntrup (DRK-Heim, Merschstraße/Ecke Bernhardstraße). Von dort aus geht es zum Mayknap. Weitere Informationen und Anmeldung sind bei Dieter Rogoll ✆ 0 25 99/ 12 58 möglich.

Sollte der Baumschnitt witterungsbedingt ausfallen müssen, findet eine Woche später, am 2. März (Samstag) ein zweiter Anlauf für das Seminar statt.