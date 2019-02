Wenn Projekte noch nicht abgeschlossen sind oder Handwerker die letzte Rechnung noch nicht geschickt haben, dann werden Haushaltsmittel in das nächste Jahr übertragen. Per sogenannter Ermächtigungsübertragung kommen fast 5,5 Millionen Euro zusammen, die schon im Haushalt 2018 standen.

Die höchsten Summen betreffen die Feuerwehrgerätehäuser. Für den Neubau und die erste Einrichtung in Ascheberg werden 2,53 Millionen Euro in dieses Jahr mitgenommen. Beim Feuerwehrgerätehaus in Davensberg sind es 664 739 Euro. Etwas höher liegt der Betrag, der für die Gemeindehalle 2018 eingestellt worden war. Das sind 771 904,44 Euro.

An der Kläranlage Aschenberg sollen Rechenanlage und Zulaufbauwerk erneuert werden. Auch hier blieb es beim Plan. Für die Arbeiten werden 297 930 Euro übertragen.

Im Zuge des Gewerbegebietes Südkamp wird neben der Herberner Kläranlage ein Regenrückhaltebecken deutlich erweitert. Dafür sind fast 190 000 Euro vorgesehen. Geplant war 2018 auch der Tausch der Herberner Flutlichtanlage gegen LED-Lampen. 47 600 Euro kommen so auf den Verschiebebahnhof von 2018 zu 2019. Mit ihnen auch Fördergelder von 11 900 Euro. Jeweils 50 000 Euro sollen für Pflaster an der Festwiese in Herbern und Arbeiten an der Raiffeisenstraße in Ascheberg ausgegeben werden. Und es stehen noch 28 549 Euro für eine Stelenwand auf dem Friedhof in Ascheberg bereit. Allein diese – nicht einmal vollständig wiedergegebene – Liste zeigt, dass die Gemeinde Ascheberg in diesem Jahr einiges zu tun hat.