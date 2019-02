Seniorentreffen ist ein Auslaufmodell

Es war alles vorbereitet für den SVD-Seniorennachmittag. Das Kuchenbuffet im Vereinsheim des SV Davaria ließ keine Wünsche offen. Himbeertorte, Pfirsichtorte, Sahneschnitten und herzhafte Schnittchen. Aus der Küche drang der Duft von frischgebackenen Waffeln. Nur die Gäste – eingeladen waren alle SVD-Mitglieder ab 60 Jahren -, die fehlten noch. Aber dann, dann kamen sie, wenngleich auch nicht in Scharen. Fast alle hatten sich aufs Fahrrad geschwungen. Logisch - bei dem schönen Wetter. Der große Run, der blieb allerdings aus.

„Aber immerhin, im vergangenen Jahr waren es gerade einmal fünf Senioren, die gekommen sind“, gab Uwe Eickholt zu. Gemeinsam mit dem SVD-Vorsitzenden Norbert Homm , hatte er sich um die Organisation gekümmert. Gerda Horstmann, Lilly Eickholt, Anne Lübke und Martina Homm verdingten sich als Kuchenfeen. „Früher haben die Männer samstags immer Fußball gespielt“, erinnerte sich Maria Merschieve an längst vergangene Zeiten.

Und an diese wurde natürlich angeknüpft an der Kaffeetafel. Früher war überhaupt vieles anders. Die ersten Seniorennachmittage zum Beispiel. „Da hat man hier keinen Fuß an die Erde bekommen“, verriet Gaby Lübke. Nachdem im vergangen Jahr nur so wenige gekommen waren, „haben wir in diesem Jahr richtig viel Werbung gemacht. Flyer in jeden Haushalt, Aushänge, Mund zu Mundpropaganda“, so Uwe Eickholt. Das Ergebnis für die ganze Mühe war dann jedoch eher verhalten. „Und das ist richtig schade“, befand Maria Merschieve, „denn hier haben sich alle soviel Arbeit gemacht.“

SVD-Vorsitzender Norbert Homm sieht für die Veranstaltung kein großes Potenzial mehr. Er stellte Überlegungen an, sie einzustellen oder eben andere Wege zu beschreiten. Da griff er gerne den Vorschlag der Gäste auf, vielleicht künftig einen Nachmittag für alle Vereinsmitglieder anzubieten, ohne Altersbeschränkung und das dann mit vorheriger Anmeldung.

„Alle meckern, dass nicht genug gemacht wird, aber wenn dann welche etwas auf die Beine stellen....“ Homm und Eickholt waren zu Recht enttäuscht. Ein Grund für die geringe Resonanz servierten dann sogar die Gäste: „Es waren heute aber auch viele Gegenveranstaltungen in der hiesigen Umgebung.“ Für das kommende Jahr werden nun Überlegungen angestellt, in welcher Form es mit dem bisherigen Seniorennachmittag weitergeht. Erste Ideen stehen ja nun im Raum.