Die Kostüme liegen bereit, der Domhof-Karneval steht in den Startlöchern. Das Prinzenpaar Lena Messner und Henning Off hat in der Gaststätte Antica Fattoria die Regentschaft über die Jecken vom Domhof übernommen. Das scheidende Prinzenpaar Ralf und Ramona Nienhaus überreichte den großen Schlüssel. Am Samstag (23. Februar) wird das Paar um 18 Uhr mit einem Umzug durch das Dorf zur Feier ins Hotel „Zum Wolfsjäger“ gebracht.