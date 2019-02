Wanderer ziehen Bilanz

Bei frühlingshaftem Wetter und strahlendem Sonnenschein unternahmen die Wanderfreunde 05 am Samstag unter Führung von Britta Müller eine zweistündige Exkursion in das Umland von Lüdinghausen. Die 48 Teilnehmer starteten an der Burg Vischering und wanderten dann entlang der Stever zum Biohof „Dinkelhof“, wo eine kurze Pause eingelegt wurde. Anschließend ging es dann an Wiesen entlang und durch die Wälder über die Berenbrocker Schule (Alte Volksschule) und den Philosophenweg zurück zur Burg. Nach der etwa 8,5 Kilometer langen Wanderung fand man sich in Davensberg im Gasthaus „Zur Davert“ Haverkamp ein, wo eine Diashow zum vergangenen Wanderjahr gezeigt wurde, Wanderführer Willi Ross seinen Jahresbericht hielt und das traditionelle Grünkohlessen stattfand. Im Jahresbericht heißt es unter anderem: „Wir wandern, weil es uns Spaß macht, nicht weil wir sportliche Höchstleistungen erbringen wollen, wir spüren Bewegungsfreude, Freude an der Natur und da wir in der Gruppe wandern, ist die Pflege der Gemeinschaft besonders wichtig.“ Um letzteren Punkt besonders hervorzuheben, meinte Willi Ross weiter, dass die Kommunikation untereinander und auch die Einkehr nach der Wanderung obligatorisch seien.

In den 14 Jahren, in denen es die Wanderfreunde gibt, fanden 83 Wanderungen statt, bei denen seit 2005 insgesamt 326 verschiedene Personen mitgewandert sind. Allein 2018 gab es addiert 223 Teilnehmer, die zusammen bei sechs Wanderungen rund 2675 Kilometer gewandert sind. Außerdem fand 2018 eine Fahrt in den niederländischen Nationalpark De Hoge Veluwe statt. Da die Fahrt sehr gut angekommen sei, werde man auch in diesem Jahr wieder eine Fahrt anbieten. Diesmal gehe es zum Dornröschen-Schloss und Urwald Sababurg im Reinhardswald. Des Weiteren wurden 13 Urkunden in 2018 vergeben. Rekordteilnehmer sind Robert Horstmann mit 60, dieser bekam am Samstag eine Urkunde, Dr. Willi Bücker mit 52 sowie Katharina und Alexander Rebling mit je 46 Wanderungen. Weitere Urkunden gingen am Samstag an Willi und Hedwig Krieter, Annette Högemann, Ulrich Arendt (jeweils zehn Mal), Reinhard Quaiser (20 Mal), Kerstin und Martin Becker und Ulla Boeldecke mit jeweils 30-maliger Teilnahme.

Bevor es dann zum traditionellen Grünkohlessen kam, folgte noch die Übergabe eines Fotobuchs durch die Wanderfreunde unter Federführung von Britta Müller, Werner Page und Rolf Klemann an Willi Ross anlässlich seines 80. Geburtstages. In dem Fotobuch sind Bilder, Zeitungsberichte und Karten aller Wanderungen seit 2005 bis Ende 2018 sowie Zitate enthalten. Außerdem schrieben Page, Müller und James Schäfer ein Lied für die Wanderfreunde. Dieses findet man unter www.wanderfeunde05.de >> „Über Uns“. Die nächste Wanderung findet am 13. April und die Fahrt in den Reinhardswald am 8. Juni statt. Das Ziel der nächsten Wanderung ist Hunau / Bödefeld.