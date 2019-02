Heckrinder-Herde ist geschrumpft

Die Heckrinder-Herde in der Davensberger Emmerbachaue hat ihr Gesicht deutlich verändert. Wo im vergangenen Sommer noch 16 Auerochse-Nachzüchtungen unterwegs waren, sind jetzt nur noch neun Tiere zu sehen. „Wir haben den gewünschten Pflegezustand erreicht“, erklärt Kristian Lilje von der Nabu-Station Münsterland, die das Beweidungsprojekt betreut. Zu sehen sei das insbesondere an der kleinen Fläche jenseits der Bahn: „Die war vor einem Jahr noch zottelig. Jetzt haben die Heckrinder gut etwas weggearbeitet.“ Deswegen war es nötig, die Herde zu verkleinern: „Im Moment haben wir vier Kühe und fünf Halbstarke da.“

Der stattliche Bulle ist bei einem Beweidungsprojekt in Lüdenscheid gelandet. „Das war so ein prächtiger Stier. Den wollte ich nicht einfach schlachten lassen. Deswegen habe ich für ihn eine Alternative gesucht und im Sauerland gefunden“, berichtet Lilje, der die Beweidungsprojekte des Nabu in der Region betreut. der Stier durfte nicht bleiben, weil er sonst seine Töchter gedeckt hätte.

Jungbullen werden neuerdings in der Emsaue bei Vadrup gesammelt. „Das ist die Fläche, von der wir im Herbst auch die Tiere für die Auerochsen-Wochen schießen“, informiert Lilje. Früher habe man hier eine Familienherde unterhalten. Durch die Jungbullen sei es aber immer sehr unruhig gewesen, weil der männliche Nachwuchs wohl bemüht gewesen sei, den Kühen zu imponieren. Jetzt habe sich das Geschehen entspannt. Vadrup habe man ausgewählt, weil man für das Schießen der Tiere ein passendes Gelände benötigte.

Muttertiere, die aus dem Bestand genommen werden sollen, sammelt der Nabu in einem Beweidungsprojekt in Beckum. Dorthin sind auch helle Kühe aus der Davert gekommen. „Auch wenn das nicht unser primäres Ziel ist, versuchen wir doch, in Richtung Auerochsen zu züchten“, erklärte Lilje diese Maßnahme. Das ist mit einer farblich homogeneren Herde in der Davert deutlich zu erkennen. Die Tiere sind dunkler.

Übergang über Rolfsgraben soll verrohrt werden Bahnstrecke und Rolfsgraben trennen zwei Teilflächen des Beweidungsprojektes in der Davert. Damit die Tiere unter der Bahn von einer zur anderen Fläche wechseln können, müssen sie den Graben überqueren. In einem ersten Anlauf wurden Betonteile über den Graben gelegt und mit Erde bedeckt. Die Konstruktion erwies sich aber als wenig standfest. Und so entbrannte um das Brückenbauwerk ein Streit. Sorge des Verbandes: Bei Hochwasser könne ein Stau entstehen. Deswegen hat der Nabu jetzt mit Ingenieurshilfe einen neuen Vorschlag erarbeiten lassen. „Wir wollen die Stelle verrohren lassen. Die Rohre sind sogar größer als die unter dem Bahndamm“, erklärt Lilje. Die untere Wasserbehörde des Kreises ist bei dem Thema mit im Boot. „Das ist im März 2018 so verabredet worden, einen Antrag haben wir aber noch nicht vorliegen“, erklärt Hermann Mollenhauer. ...

Geplant sei, zwei weitere Jungbullen von der Fläche zu nehmen, wenn sie in die Fanganlage gegangen seien. Dafür wird ein neuer Bulle kommen, der bereits ausgesucht ist, aber erst im Mai auf die Fläche kommt, um den ersten Nachwuchs 2020 frühestens im Februar zu begrüßen.

Mit Rückblick auf den Dürresommer bleibt die Erkenntnis, dass eine Wasserstelle, die bewusst tiefer angelegt worden war, selbst bei längeren Regenpausen ihre Aufgabe zuverlässig erfüllt hat. Lilje stört auch nicht, dass eine kleine Wasserstelle in der Nähe des Aussichtsturms fast trocken war: „Wir wollen Biodiversität. Das wird durch unterschiedliche Bedingungen gefördert. Deswegen ist auch die größere Wasserstelle auf der Fläche nicht so tief.“

Aktuell wird in der Emmerbachaue zugefüttert, was vorher auf Naturflächen geerntet worden ist. Weiterhin dort zu Hause sind drei Konikpferde, die den Bewuchs kürzer halten als die Heckrinder das leisten können.