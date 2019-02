Marziya Jahfari und Kobra Jalali haben ihre Heimat Afghanistan nie gesehen, sind im Iran geboren und über lebensgefährliche Routen nach Ascheberg gekommen. Sie sind Schwägerinnen. Ihre Geschichte ist mit anderen Flucht- und Flüchtlingserlebnissen seit einigen Monaten auf einer Runde durch den Kreis Coesfeld. Beide berichten über ihre Motive in einer Ausstellung, die vom Kommunalen Integrationszentrum und der Konrad Adenauer-Stiftung auf die Beine gestellt wurde. Bis zum 8. März sind die Stellwände in der Profilschule Ascheberg zu sehen. Sozialarbeiterin Teresa König hat das Interesse der Schule an einem Ausstellungs-Intermezzo in Ascheberg bekundet: „Wir haben einige Flüchtlinge an der Schule. Da ist es wichtig, mehr über sie und ihre Motivation zu erfahren“, erklärte sie gestern Mittag bei der Ausstellungseröffnung.

Cornelius Bracht vom Kommunalen Integrationszentrum hebt hervor, dass die Ausstellung „Willkommen im Kreis Coesfeld“ eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht, weil die Geflüchteten selbst zu Wort kommen. wie etwa Nima Hajihashem, der die 5265 Kilometer vom Iran nach Deutschland in 20 Tagen zurückgelegt hat. „Ich bin drei Tage durch die Türkei gelaufen“, berichtete er gestern. Hajihashem hat Schlauchboot-Erfahrungen. Zwei Stunden musste er schwimmen. Da wird die Lebensgefahr, von der der Flüchtling berichtet, greifbar. Deswegen ist er auch aus dem Iran geflohen: Weil er vom Islam zum Christentum konvertiert ist, gelte er als Ungläubiger, dem die Todesstrafe drohe.

Marziya Jahfari hat eine ganz besondere Beziehung zur Ausstellung. Sie hat für die künstlerische Note gesorgt, Menschen gemalt und Stellwände gestaltet, nah an den Flüchtlingen und darum authentisch.

Die Profilschule will die Ausstellung klassenweise nutzen. Das ist möglich, weil sie in einem Raum der gerade ausgezogenen Kita „Grashüpfer“ untergebracht ist. Dort ist Raum und Zeit, in Flüchtlingsschicksale einzutauchen. Die Schule würde auch Gruppen aus dem Dorf einen Besuch ermöglichen. Interessenten wenden sich an Schulsozialarbeiterin Teresa König (schulsozialarbeit@ps-ascheberg.de).