Klimawandel ist das überragende Thema

Sehr geehrte Damen und Herren, ich nehme die sehr gute Finanzlage aufgrund der derzeit sehr guten Konjunktur, also auch zum Dank an die fleißigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in unserer Gemeinde, erleichtert zur Kenntnis.

Gerade jetzt, wo große nicht abzuwendende Investitionen für die Gemeinde Ascheberg anstehen. Ich weise darauf hin, dass uns in den nächsten Jahren, nicht zu unterschätzende Kosten bevorstehen werden. Das Feuerwehrgerätehaus der Feuerwache in Ascheberg und die Erweiterung des Gerätehauses der Feuerwache in Davensberg werden bald fertig sein, aber die von vornerein dringlichste Generalerneuerung des Feuerwehrgerätehauses des Löschzuges in Herbern steht noch aus.

Ebenso wird die Standortzusammenlegung der Profilschule, die ich übrigens für eine ganz großartige, engagierte und zukunftsfähige Schule halte, nach Ascheberg hohe Kosten verursachen.

Damit einhergehen auch die notwendigen Anpassungs- und Instandhaltungskosten an der ehem. Theodor-Fontane-Schule, die die erfreulich gestiegene Schülerzahl an der Marienschule in Herbern glücklicherweise kompensieren kann. Ebenso zeigte sich in den nun endlich stattgefundenen Voruntersuchungen, dass die Mariengrundschule nahezu perfekt für die Jüngsten in unserer Gemeinde umgenutzt werden kann, um die Übergangslösung der Kita an der evangelischen Kirche möglichst zeitnah aufheben zu können.

Ich gebe zu bedenken, dass die Nutzung des vorhandenen Gebäudebestandes in Herbern, eingebettet von Schwimmhalle der neuen Aula und einer eventuell neuen Turnhalle der günstigste Weg sein wird! Eine Aufwertung des neuen Familienzentrums in Herbern dient letztlich allen und ist eine einmalige Chance.

Aber auch mit diesen sehr guten Lösungen sind direkt verbundene Maßnahmen unabwendbar – diese da wären: Parkplätze an dem Familienzentrum und der Ausbau der Gemeindestraße am Haselbüschken. Diese Punkte sind uns seit Jahren bekannt. Es wurde nun immerhin ein Grundsatzentscheid der Erstprüfung über diese Möglichkeit verabschiedet; aber ich persönlich würde mir aufgrund der nun guten Haushaltslage mehr Dynamik in diesen Prozessen wünschen.

Zudem wird die Kläranlage Herbern aus wirtschaftlichen Gründen nach Ascheberg zusammengelegt werden müssen. Ein wichtiger Punkt wird auch die Instandhaltung der Außenbereichsstraßen sein, die durch zu starke Nutzung den derzeitigen, leider nicht geregelten Herausforderungen nicht gewachsen sind! Hier werden wir überlegen müssen, inwieweit auch die Sicherungspflicht und die grundsätzliche Erreichbarkeit zu Gebäuden in den Außenbereichen sichergestellt werden kann.

Es wären noch die Dorfkerninnengestaltung im Zuge der hoffentlich noch realisierbaren Einzelhandelsansiedlung in Ascheberg und die laufenden Herausforderungen wie z.B. der Bürgerradweg von Herbern nach Mersch und viele andere in (IKEK Dorfentwicklung, Instandhaltung der bestehenden Gebäude, Hochwasserschutz etc.) einer ländlichen Gemeinde benannt.

Also kann man sagen, dass der nun existierende Haushaltüberschuss und die derzeit insgesamt gute Haushaltslage, ohne Probleme und ohne unsinnige Ausgaben, für die Bürger der Gemeinde Ascheberg praktisch schon verbraucht ist. Selbstverständlich ist das Thema Handeln gegen den Klimawandel und gegen den dramatischen Artenschwund für mich persönlich ein herausragendes Thema. Dazu muss man aber leider sagen, dass die Möglichkeiten hier nennenswert zu handeln nicht in der Macht dieses Gemeinderates liegen, sondern erst ab Kreisebene vernünftige Steuerungsinstrumente bereitstehen würden.

Das real klimarelevanteste Zukunftsthema wäre der seit gefühlten Jahrhunderten geforderte, besprochene, geplante, versprochene, verschobene Ausbau des zweiten Gleises zwischen Lünen und Münster. Da die Autobahn ausgebaut wird und gigantische Summen in den Straßenverkehr investiert werden, kann man sehen, wo die völlig falschen Prioritäten liegen! Bei Interesse nehme man sich hierzu ein großartiges, viel zu seltenes Beispiel an der Stadt Straßburg.

Konstatierend muss dazu festgehalten werden, dass das Gerede seit Jahrzehnten im krassen Missverhältnis zu den Taten steht, was man nun, wenn man die Augen öffnet auch erleben darf. Deshalb unterstütze ich die Schülerproteste ausgehend von dem mutigem, denkenden und unbeirrtem jungen Mädchen Greta Thunberg ausdrücklich als Spiegel für die Erwachsenen, die ja nur das Beste für Ihre Kinder wollen, aber nicht danach handeln.

Ich bedanke mich bei allen Akteuren für das interessante Jahr und wünsche mir eine zielorientierte Arbeit im Rat um die vielen großen Themen, die nur die Gemeinde betreffen in dem neuen Jahr 2019 zu meistern.