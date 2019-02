14 Linden müssen fallen

Kirche oder Bäume? Denkmal oder Linden? Pfarrer Stefan Schürmeyer und der Bauausschuss des Kirchenvorstandes haben sich die Antwort nicht leicht gemacht. Risse in der St. Benedikt-Kirche haben zu einem alternativlosen Ergebnis geführt: 14 Linden werden am Montag gefällt und mitsamt ihrer Wurzeln beseitigt.

Risse in Sakristei und Kirche sind ein Thema, das nicht neu ist. „Wir haben sie im Frühjahr des vergangenen Jahres bearbeiten lassen und gehofft, die Sache sei damit erledigt“, erklärt Pastor Schürmeyer bei einem Pressetermin. Doch die Risse kamen zurück. Der Geistliche erläutert: „Sie haben im vergangenen Sommer bedrohliche Ausmaße angenommen. Deswegen sind wir der Sache auf den Grund gegangen.“ Am Gebäude wurden Rissmonitore gesetzt, etwa in der Sakristei und am Taufstein.

Schäden an St. Benedikt Herbern 1/24 Benedikt mit Linden Foto: Schütte

Die Pfarrei St. Lambertus muss Linden an der Benedikt-Kirche fällen lassen, weil ihre Wurzeln die Kirche in Bewegung bringen Foto: hbm

Die leise Hoffnung, dass die Risse etwas mit dem Neubau für Haus Bathe zu tun haben könnten, erfüllten sich nicht. Risse gab es nur in der Kirche, aber nicht in Häusern am Kirchring. Also wurde an der Kirche nach Gründen gesucht. Gefunden wurden stabile Fundamente, aber auch Wurzeln der Linden. Sie sind in eine Mergelschicht unter die Fundamente gewachsen. Dieser sehr bewegliche Boden befindet sich auf einer Tonschicht, die weniger reagiert. Die Folge: Im Sommer saugen die Linden das Wasser aus der Mergelschicht. Im Winter kehrt Wasser durch den Regen zurück, bleibt aber oberhalb der Tonschicht stehen. Der Mergel saugt sich voll. Ergebnis: In der Kirche bilden sich Risse, die fein säuberlich dokumentiert worden sind. Sie treten vorwiegend an der Südseite von St. Benedikt auf. Zur Südstraße hin sind sie von außen im Putz zu sehen. Der sogenannte „Sommerfrost“ ist im Zusammenspiel mit den Linden dafür verantwortlich.

„Es besteht keine akute Gefahr für die Kirchenbesucher“, stellt Schürmeyer fest. Langfristig sei aber die Struktur der Kirche gefährdet. Ein solches Beispiel sei in Südkirchen zu finden, wo Türen auch einmal geschlossen bleiben müssten. Ein Gutachter hat empfohlen 14 der insgesamt 22 Linden zu roden. Gestern sind die Bäume von Norbert Kühnhenrich und Michael Falke vom Bauausschuss angezeichnet worden. Montag kommt die Kettensäge. Stehen bleiben werden acht Linden am Kirchplatz zur früheren Gaststätte Wesselmann hin. Die Bewohner des Kirchrings wähnte Pfarrer Schürmeyer informiert. Doch beim Pressetermin reagierte eine Mieterin mit gemischten Gefühlen: „Beim Putzen von Fenstern und Auto ist das sicher eine angenehme Sache, wenn die Bäume weg kommen. Aber sie sind auch wunderschön anzusehen.“

Schürmeyer ist sich darüber bewusst, dass ohne Linden ein karges Kirchplatzbild entsteht. Deswegen ist für den Herbst auch ein Nachpflanzen geplant. Dann gibt es Tiefwurzler, die sich mit dem Salz im Winter vertragen müssen. Welche Sorte das sein wird, ist aktuell noch nicht entschieden.