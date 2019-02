„Go West“ wird ein Angebotsschlager

Die Kombination aus Altbewährtem und Neuen sind meistens die Zutaten für einen gelungenen Mix. Darauf setzten auch die Macher der Veranstaltung „Let’s go West“, die am 6. und 7. April im Ascheberger Westen steigt. Doch eine solche Veranstaltung will natürlich gut vorbereitet und vor allem geplant sein. Und das funktioniert dann, wenn sich viele einbringen. Beim Vorbereitungstreffen am Dienstagabend in den Seminarräumen bei Klaas war das der Fall.

Eine große Runde saß hier zusammen. Wieder einmal. Denn es war bereits das zweite Treffen. Die Federführung hatten Daniela Klaas, Petra Kröger und Hendrik Ligges inne. Das Trio schritt strukturiert zu Werke. Dinge wie Parkplätze – die werden ausreichend zur Verfügung stehen – und Rahmenbedingungen waren zügig abgehandelt. Dann ging es an die „Zutaten“. Dabei sorgen eigene Aktionen seitens der Gewerbetreibenden ebenso für Unterhaltung, wie ein übergeordnetes Rahmenprogramm. Und damit kommt der Punkt Bewährtes ins Spiel. „Hubschrauberrundflüge wird es an beiden Tagen geben“, so Daniela Klaas. Zwei Tage, die vor allem für eines stehen: Kurzweil und Geselligkeit. Ascheberg trifft sich im Ascheberger Westen. Natürlich, schließlich wird dort etwas geboten. Gleichzeitig aber ist „Ascheberg trifft sich“ ein neuer Programmpunkt. Die Idee dazu hatte Pro Aschebergs Vorsitzender Bernd Heitmann. Umsetzten tut sie ein alter Bekannter. Lutz Walter. Der Mann, der auch bei der Ascheberg Marketing Veranstaltungsreihe, die Organisation übernimmt. Natürlich trifft Ascheberg sich auch wieder im Sommer. Dann auf dem Katharinenplatz. Im April ist das Treffen samstags um 18 Uhr bei Getränke Hölscher. Und zwar sowohl für die Gewerbetreibenden als auch für die Bürger. Musikalisch unterhält bei dem „West“-Debüt dann Demenico D’Angel und Andrea TiAmo. Zwei alte Bekannte, die bereits beim ersten weihnachtlichen Treffen im Dezember 2018 begeisterten.

Stempeljagd ist ein weiterer Punkt, der für Unterhaltung sorgen soll. Das an sich ist nicht neu. Neu ist allerdings, dass in diesem Jahr erstmals zwei Verlosungen statt finden werden. „Einmal samstags und einmal sonntags“, machte Petra Kröger deutlich. Gewinnen können diejenigen, die an den Stempelstationen bei Raters, den kleinen Maulwürfen, Dörrbecker und an der Tafel vorbeischauen und fleißig Stempel sammeln. Dabei müssen die Stempel-Jäger dann jedoch noch eines erfüllen. „Sie müssen bei den Verlosungen anwesend sein“, machte Danielas Klaas deutlich. Auch Vereine mischen beim bunten Spektakel mit. So wird die Kolpingsfamilie wieder das Kolping-Café bei Klaas eröffnen. Musik liegt außerdem in der Luft. Das musikalische Konzept obliegt dabei Martin Weiß. Samstags gewähren die Unternehmen von 13 bis 18 Uhr Einblicke in ihre Betriebe, sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr. Neben den Blick hinter die Kulissen wartet an den Betrieben selbst dann auch Action. Ob Kistenstapeln, Hot-Rods, Holzschnitzer, Kinderschminken, Go-Kart - die Palette ist groß. 40 Gewerbetreibende sind bis jetzt dabei. „Anmeldungen können allerdings noch erfolgen“, so Klaas. Je mehr mitmachen, je besser. Denn umso mehr Zutaten kommen für den gelungenen Mix zusammen.

Anmeldungen nimmt Daniela Klaas, unter Tel. 0 25 93 – 95 92 911 oder per Email Daniela.Klaas@klaas.com entgegen.