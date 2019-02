Die „Frau vom Pastor“ geht in den Ruhestand

„Papa guck mal, die Frau vom Pastor hat nicht die Ampel gedrückt.“ Marlies Stratmann lacht. Nie wieder ist sie in Davensberg bei Rot über die Ampel gelaufen. Und natürlich ist sie nicht die Frau vom Pastor obwohl sie seit dem 1. Oktober 1987 im Pfarrhaus arbeitet. Ihr kleines Reich ist gleich rechts hinter der Eingangstür. Bis zum 28. Februar. Dann verabschiedet sich die Gemeindesekretärin in den einmonatigen Urlaub, der am 1. April im Ruhestand mündet. Auf der Zielgerade ist sie gemeinsam mit Pfarrsekretärin Gudrun Welzel unterwegs. Die Aschebergerin startete 1999 als Urlaubs- und Krankenvertretung, ist seit 2000 als Vollzeitkraft im Kirchendienst und sieht mit dem nächsten Donnerstag ebenfalls ihren letzten Arbeitstag auf sich zukommen.

Marlies Stratmann als Frau vom Pastor – das geht schon gar nicht, weil die Pfarrer gingen und die Sekretärin blieb. „Bei Hans-Hermann Spinat habe ich angefangen. Dann kamen Dr. Ulrich Lüke, Dr. Klaus-Bernd Möller, Pater Dr. Alfred Völler, Carsten W. Franken und Stefan Schürmeyer“, zählt die Davensbergerin ihre unmittelbaren Vorgesetzten auf. Gudrun Welzel startete bei Alfons Homölle, dann kamen Franken und Schürmeyer.

Sekretärinnen in einer Kirchengemeinde führen zwar handschriftlich mit einem Füller die Kirchenbücher, sind aber viel mehr als Schreibkräfte. Als Netzwerkerinnen halten sie viele Fäden in der Hand. „Wir sind die ersten Ansprechpartnerinnen bei Todesfällen“, berichtet Welzel. Stratmann beschäftigte sich noch intensiver mit diesen Dingen: „Der Friedhof in Davensberg wird von der Kirchengemeinde verwaltet. Ich war oft genug dort, um mit den Hinterbliebenen einen Platz auszusuchen.“ Sie erinnert sich auch an den Wandel der Bestattungskultur: „Bei der ersten Urne habe ich mich nicht getraut, sie anzufassen.“ Seelsorge beginnt also bereits in den Büros. Dort teilen die Sekretärinnen auch die Freude über Taufen und Hochzeiten. Welzel erklärt: „Wir versuchen die Terminwünsche zu erfüllen und schauen, was möglich ist.“ Sie ist mit dem Büro umgezogen, rein ins Pfarrhaus, mitten ins Leben. „Seither bekommt der Pfarrer viel mehr mit“, ist sie nicht nur wegen der helleren Räume für den Umzug dankbar. Schließlich mussten „die Leute früher unter einer Treppe warten. Das war alles eng und nicht so angenehm.“

Die Sekretärinnen nehmen Wünsche, dass Messen für Angehörige gelesen werden sollen, entgegen. Sie bereiten Texte für die Kirchenzeitung und die wöchentlichen Pfarrmitteilungen vor. Sie stehen deswegen im Dauerkontakt mit Vereinen. Und sie sind gefragt, wenn bedürftige Menschen um Hilfe bitten. Ob durchreisende Tippelbrüder oder örtliche Familien – Lösungen sind gefragt.

Viele Jahre waren Stratmann und Welzel in ihren Gemeinden Einzelkämpferinnen. Mit der Fusion hat sich ein Team von Sekretärinnen gebildet. Stratmann und Beate Löcke aus Herbern sind tageweise in Ascheberg, um beispielsweise die Dinge aus ihren Orten ins Kirchenbuch einzutragen. Da die Büros computertechnisch vernetzt sind, ist jederzeit gegenseitige Hilfe möglich. „Wir sind ein Klasse-Team geworden“, sehen Stratmann und Welzel sich als Fusionsgewinnerinnen.

Das Duo geht nicht nur gemeinsam in den Ruhestand, sondern hat auch Ideen, wie es danach weitergeht. Vor rund anderthalb Jahren sind sie Oma geworden. Fürs Oma sein ist mehr Zeit da.

Als Pfarrsekretärin wechselt Beate Löcke von Herbern nach Ascheberg. In Herbern wird Nicole Bathe ihre Nachfolgerin. In Davensberg wird Claudia Trahe „die neue Frau vom Pastor“.