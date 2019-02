Vom Stickeralbum bis zur Jubiläums-Allee

Die erste Arbeit ist erledigt, an anderer Stelle wird noch geplant: Der SV Herbern feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zum Auftakt wird er ein Panini-Album auf den Markt bringen. Der Startschuss für Albumkauf und Sticker-Sammeln erfolgt am 2. März (Samstag) um 14 Uhr im Sportheim an der Werner Straße. Vorsitzender Jürgen Steffen , Vertreter Dieter Aschwer, Rainer Gründges und Heinz Reher gewährten einen ersten Blick in die gelungenen Alben, die dem großen Arbeitseifer und Foto-Können von Isabel Schütte zu verdanken sind (Bericht zum Sticker-Album folgt).

Der Verein freut sich schon auf die Ausstellung „Sport im Ort“ gemeinsam mit dem Heimatverein im Heimathaus an der Altenhammstraße. Direkt neben dem Eingang war früher der Durchgang zu den Kabinen bei Tergeist/Strunk. Heinz Reher hat aus dieser Zeit einiges gesammelt und mit dem Team des Heimatvereins ein Konzept erarbeitet. „Es war schon interessant zu sehen, wie so eine Ausstellung erarbeitet wird“, ist Steffen gespannt darauf, was ab 28. April im Heimathaus zu sehen sein wird.

Drei Tage später wird erstmals in Herbern ein Maibaum aufgestellt. Nicht aus Holz. Dafür aus einem Flutlichtmasten. Die zweite Fußball-Mannschaft bringt sich bei diesem Thema ein. Gemeinsam hofft man auf guten Besuch am 1. Mai.

Das Jubiläumsprogramm ► 2. März: Ausgabe Sticker-Sammelheft 14 Uhr Sportheim, Werner Straße► 24. März: Nachmittag der Möglichkeiten ab 15 Uhr in der Sporthalle► 28. April: Ausstellung Heimathaus „Sport im Ort“► 1. Mai: Maibaumaufstellung am Siepen ca. 14 UhrMit der Landjugend zusammen► 7. bis 10. Juni: Jugendpfingstturnier► 20. Juni: Radtouristikfahrt Radsport►27. Juni bis 1. Juli: Flug nach Mallorca► 11. bis 24. August: Ferienlager Geraberg►August: Seniorenfußballturnier Fuchs-Cup►29. August: Offizieller Festakt, Galaabend und Vorstellung des Chronikbuchs►30. August: Sporttag-Schule-Kindergarten-Jugendliche, Erwachsene-Rudelsingen► 31. August: Jugendtag-Sommerfest► 1. September: 70 Jahre Kolpingspielmannszug► September/Oktober: .100 Jahre, 100 Bäume► 2. November: Westerwinkellauf ...

Zum Jubiläum bietet der Verein fünf Tage auf Mallorca. Wer auf der Ferieninsel Blau-Gelbe treffen will, fragt bei Top Travel in Ascheberg nach Möglichkeiten.

Gegründet wurde der SV Herbern am 24. August 1919, groß gefeiert wird am 29. August. Gemeinde, Dorf und Sportler haben die Möglichkeit zu gratulieren. Ab 19.19 Uhr wird es einen bunten, teilweise filmischen Streifzug durch das Vereinsleben geben. Moderator Sascha Klaverkamp wird viele Gesichter kurz zu Wort kommen lassen. „Wir wollen einen kurzweiligen Abend“, sagt Steffen. Am Ende wird die SVH-Chronik, an der Werner Storksberger eifrig arbeitet, zum Verkauf angeboten.

Ein Sporttag, der mit einem Rudelsingen endet, schließt sich an. Jugendtag und Sommerfest beenden das SVH Programm. Am 1. September nutzt der Spielmannszug das Zelt, um sein 70-Jähriges zu feiern.

Stickeralben und Chronik werden in manchen Regalen an das Jubiläum erinnern. Aber 2019 wird auch anders verewigt: Im Herbst pflanzt der SV Herbern für „100 Jahre 100 Bäume“. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus hat die Übernahme der Kosten zugesagt und bringt Baum eins zum Festakt mit.