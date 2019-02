Ausnahmen sind möglich

Urplötzlich knallte es, und am Himmel wurde es hell. Die späte Runde beim Gassi gehen wurde für einen Ascheberger plötzlich ungemütlich, denn der Hund nahm Reißaus. „Er bleibt Silvester immer im Haus“, erklärt sein Herrchen, um dann über das unangemeldete Feuerwerk zu schimpfen. Allerdings: Unangemeldet war es nicht. Sogar genehmigt. Das berichtet Rolf Kehrenberg vom Ascheberger Ordnungsamt auf WN-Anfrage.

Grundsätzlich sind Feuerwerke auf den Silvesterabend begrenzt. Auf schriftlichen Antrag kann die Gemeinde aber Feuerwerke mit den an Silvester üblichen Raketen (Amtsdeutsch: Feuerwerk der Klasse II) zu anderen Zeiten zulassen. „Meistens fragen Leute, die Silvester etwas überbehalten haben und es bei einem runden Geburtstag oder einer Hochzeit abbrennen wollen“, weiß Kehrenberg. Und ist damit schon bei den Bedingungen, unter denen eine Ausnahmegenehmigung für ein Feuerwerk erteilt werden darf.

Es muss ein besonderer Anlass vorliegen (beispielsweise eine Hochzeit). Das Abbrennen darf nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern erfolgen. Das Feuerwerk darf höchstens 30 Minuten dauern und muss um 22 Uhr, in den Monaten Mai, Juni und Juli um 22.30 Uhr beendet sein. In dem Zeitraum, für den die mitteleuropäische Sommerzeit eingeführt ist, darf das Ende des Feuerwerks um eine halbe Stunde hinausgeschoben werden (Ende bis 23 Uhr). Ein Mitternachtsfeuerwerk ist also nicht erlaubt.

Der Hundebesitzer hat seinen Vierbeiner relativ schnell wiedergefunden. Und wird vielleicht beim nächsten Mal die Leinenpflicht in Ortslagen ein wenig ernster nehmen.