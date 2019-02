Schlagzeugprobe bringt den Stein ins Rollen

Ja, Colin Farrell ist zurück. Nein, das hier wird keine Geschichte über einen Hollywood-Star. Und nein, es wird kein Bericht über einen jungen Ascheberger, weil er mit irischen Wurzeln eben auch auf den Namen eines Hollywoodstars hört. Der 15-jährige Profilschüler hat eigene Erlebnisse zu erzählen. Er hat sich als Neuntklässler für ein halbes Jahr im Ausland entschieden. Nach sechs Monaten im irischen Longford Town hat er einen Ratschlag für Altersgenossen: „Ich kann jedem Neuntklässler nur raten, es genauso zu machen und nicht bis zur Oberstufe zu warten.“

Die Idee zu einem Auslandsaufenthalt kam unvermittelt und ohne langes Nachdenken. „Als mein Stiefvater mich zur Schlagzeugprobe gebracht hat, habe ich gesagt, ich würde gerne einmal ein halbes Jahr ins Ausland gehen“, erzählt Colin. Zurück kam kurz: „Gute Idee“. Der Stein kam ins Rollen. Wegen seiner guten Englischkenntnisse und der väterlichen Wurzeln in Irland entschied der Ascheberger sich für die „grüne Insel“. Ende August 2018 ging es los. Zur Gastfamilie Moorhead zählten fünf Kinder, eine Tochter war unwesentlich jünger als Colin, die anderen vier Geschwister deutlich älter. Die meiste Zeit verbrachte der Ascheberger am Templemichael College in Longford, für ihn eine völlig neue Schulerfahrung. Denn die Lehrer präsentierten den Stoff mit Power-Point-Präsentationen oder an der Tafel. Auf jeden Fall stand vorne jemand in der Klasse, der erklärte, die Jugendlichen in den Bänken mussten zuhören und verstehen. Ganz anders als in der Profilschule, in der Colin Farrel in der achten Klasse Schülersprecher gewesen war. „Der Unterricht da ist mega. Da wird alles so umgesetzt, dass jeder selbstständig lernen kann.“ Deswegen verschwendet er an einen zweiten Irland-Aufenthalt auch keinen Gedanken: „USA oder Schweden wären gut.“ Schweden? „Ich habe viel Gutes über die Schulen da gehört.“ Anders waren auch die Arbeiten: „Sie kamen immer zusammen, beispielsweise eine Woche vor Halloween.“

Das College dauerte von 9 bis 15.45 Uhr, es folgten Hausaufgaben. Sie haben viel Zeit verschlungen und wenig Freizeit gelassen. Deswegen störte es wenig, dass in Longford nicht viel los ist. Zu den Sehenswürdigkeiten, die das örtliche Touristenbüro anpreiste, gehörte tatsächlich der Friedhof.

Zu den bleibenden Eindrücken gehört auch, dass eine Heizung nicht zwingend zum Alltag gehört. Familie Moorhead verfeuerte für die Wärme Torf im Ofen. Essenstechnisch gab es viele Fertigprodukte. Der Winter in Irland war „nicht so kalt wie gedacht“. Die Minustemperaturen hielten sich in Grenzen, nur der Regen zeigte sich häufiger als in Ascheberg.

Sprachlich war der Aufenthalt keine Herausforderung. „Die neue Frau meines Vaters spricht nur englisch, deswegen sprechen wir da auch nur englisch“, ist das für Colin Alltag. Schwieriger gestaltete sich der Weg zurück: „Ich habe ein halbes Jahr kein Deutsch gesprochen und lediglich ein paar Leuten geschrieben oder Karten geschickt.“ Jetzt also wieder Deutsch. Beim genauen Hinhören steckt in dem Deutsch nicht nur ein englischer Einschlag, sondern auch ein wenig rheinischer Dialekt. Den hat Colin mit nach Ascheberg gebracht, als er vor zehn Jahren aus Heinsberg hierher kam.

In Klasse zehn will der Ascheberger wieder Schülersprecher werden. Dann das Abi bauen und Lehrer für Sport und Englisch werden. In der DLRG-Ortsgruppe Herbern sammelt er schon Trainererfahrungen.