Der Bürgerbusverein hat das Team am Steuer um zwei Fahrer verstärkt. Am Freitag startete Heinz Ringelkamp aus Herbern seine erste Fahrt mit dem Bürgerbus. Hoch erfreut zeigte er sich, dass er am Morgen schon viele Fahrgäste befördern durfte. Als zweiter neuer Fahrer startet Klaus Hilber , ebenfalls aus Herbern, im April. Er wird im März seine Trainingsfahrten absolvieren und dann zur Jungfernfahrt starten. Seit diesem Jahr ist der bisherige Krankenkassenmitarbeiter Pensionär und wollte sich deswegen ehrenamtlich beim Bürgerbus engagieren.

Jochen Syrig und Jan Jungeilges übergaben bei dem Stopp an der Haltestelle „Rankenstraße“ rote Winter- und blaue Sommerweste mit Kappe an Ringelkamp und Hilber. Heinz Niehus begleitete Ringelkamp auf seiner Jungfernfahrt zwischen Haverkamp in Davensberg und dem Capeller Bahnhof.