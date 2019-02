Am 10. März (Sonntag) bietet Ascheberg Marketing eine Führung mit dem zertifizierten Naturführer Udo Wellerdieck an. Die sagenumwobene Davert im Norden von Ascheberg ist ein wertvolles Ökosystem und Heimat vieler Tiere. Bei einem abwechslungsreichen Spaziergang von 10 bis 12.30 Uhr erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes über Wildschwein, Baummarder & Co. Zudem ist im zeitigen Frühjahr die Balz der Spechte in den noch unbelaubten Bäumen besonders auffällig. Die fünf hier beheimateten Spechtarten haben in der Davert optimale Lebensbedingungen: strukturreiche Wälder mit altem Baumbestand und viel Totholz. Außerdem werden die verschiedenen Waldtypen vorgestellt. Darüber hinaus dürfen ein paar Gruselgeschichten bei diesem Rundgang nicht fehlen. Das Tragen von Gummistiefeln oder festen Schuhen wird empfohlen.

Udo Wellerdieck führt seit vielen Jahren für den Ascheberg Marketing Interessenten durch die Davert. Zahlreichen Besuchern hat er auf diese Weise den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen näher gebracht.

Die Führung dauert etwa 2,5 Stunden. Sie kostet acht Euro pro Person, Kinder zahlen fünf Euro. Anmeldungen nimmt der Ascheberg Marketing entgegen: Katharinenplatz 1, ✆ 0 25 93/63 24, info@ascheberg-marketing.de. Bei der Anmeldung wird der Treffpunkt bekannt gegeben.