Domhöfer feiern Karneval im Knast

Närrische Sträflinge, Überfälle und eine Modenschau der Extraklasse – bei den Domhöfern blieb in diesem Jahr nichts aus. Gut, dass Prinzessin Lena Messner als ausgebildete JVA-Vollzugsbeamtin und ihr Prinz Henning Off das kriminelle Jeckenvolk im sündigen Herbern unter Kontrolle brachten.

Schon zu Beginn der Veranstaltung erhoben sich alle von den Stühlen um mit der Domhof-Hymne in den Abend zu starten. Die Männer und Frauen hatten getrennt voneinander ihre Sketche einstudiert und das Ergebnis war wie immer sensationell. Einer der Höhepunkte des Abends war der Einmarsch des Prinzenpaares mit der „Großen Garde“, sprich ihrer Familie und Domhof-Präsident Michael Greive .

Karneval 2019 der Herberner Domhöfer 1/59 Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Karneval im Knast: Die Domhöfer spielten auf den Beruf von Prinzessin Lena Messner an Foto: iss

Für Lachtränen sorgte der Auftritt der Männerriege, welche die Tagebucheinträge von Lena veröffentlichten. Zellteilung in männlich, weiblich und divers wurden demonstriert. Einblicke in das Knast-Leben mit amtsärztlichen Untersuchungen, Fluchtversuchen und einer Modenschau mit Tommy Langfinger, Diebeskind, Zellvin Klein ließen das Stimmungsbarometer in die Höhe schnellen.

Gerda Bomholt wurde als neue Dorfpolizistin gefeiert. Resolut und ohne mit der Wimper zu zucken überführte sie mit westfälischer Leichtigkeit die Diebesbande „Anonymus“. Über eine kleine spontane Programmerweiterung freute sich der Domhof-Präsident. Er begrüßte die Putzkolonne und die Kastenstemmer, die auf einem Geburtstag in der Nachbarschaft ihren Auftritt hatten. „Ein toller Auftritt, danke für den spontanen Einsatz“, dankte Greive den Akteuren.

Der neu gegründete Gefangenen-Chor „Knastiko“ machte gute Stimmung. „Es ist spitze. Ich hab mir gedacht, dass das Thema ‚Knast‘ aufgenommen wird. Aber wie es umgesetzt wurde- wir sind begeistert und es ist einfach nur witzig“, so Lena Messner.

Als kleines Dankeschön für ihre Darbietungen bekamen alle Akteure vom Prinzenpaar einen Orden überreicht und feierten anschließend bis in die Nacht.