FDP strebt Fraktionsstärke an

„Die FDP wird dringend gebraucht. Der Rat ist total überfordert. Das ist eine Zirkusnummer.“ Peter Leyers , Vorsitzender der Ascheberger Liberalen, wählte beim FDP-Ortsparteitag am Sonntagabend im Gasthof Surmann scharfe Töne. Das Ziel: „Wir möchten in der nächsten Ratsperiode wieder in Fraktionsstärke vertreten sein.“ Aus einem müssten dann drei Ratsherren werden. Warum es die Liberalen braucht, macht Leyers an der Combi-Geschichte fest: „Mit uns hätten wir einen Einzelhandelsmarkt bei Stenkamp und schon lange eine Drogerie.“

Ratsmitglied Jochen Wismann monierte, dass die Steuern nicht wie versprochen auf die Höhe von 2014 zurückgefahren worden seien. Bei Mehrausgaben seinen die üblichen Deckungsvorschläge ausgeblieben. Und das Wachstums des Rathaus-Personal liege über dem der Bevölkerung. In Sachen Combi kritisierte Wismann Entscheidungen der Vergangenheit, stellte aber zur Neuauflage des Bieterverfahrens fest: „Ich sehe darin eine große Chance, einen guten Markt zu bekommen.“

Die Konzentration der Profilschule an einem Ort, sei richtig: „Es war leider nicht eher möglich, weil dann Herbern übergangen worden wäre.“ Bei der Aula werde viel Steuergeld in die Hand genommen. Die Liberalen hätten Bedenken auch wegen der angespannten Verkehrssituation auf der Altenhammstraße. Froh äußerte sich Wismann darüber, „dass wir finanziell in der Lage sind, die wachsenden Bedarfe bei der Kinderbetreuung zu stemmen.“ Deutlich schneller müsse Bauland in den drei Orten, in Herbern gebe es schon keine Möglichkeiten mehr, geschaffen werden. Vom Sportstättenkonzept versprächen sich die Liberalen auch, dass am Ende ein transparentes und gerechtes Fördersystem stehe.

Schatzmeister Stefan Brockhausen informierte die Runde, dass der Ortsverband nach einem Aus- und einem Eintritt 20 Mitglieder zähle: „Das ist eine gute Basis für die Zukunft.“ Seit einem Jahr überweise man 20 Euro pro Mitglied an den Bundesverband. Deswegen passten die Ascheberger ihren Beitrag an. Während Schüler und Studenten weiter 96 Euro berappen, zahlen die anderen Mitglieder statt 120 nun 144 Euro. Gast der Runde war Gregor Schäper, der fürs Europaparlament kandidiert. Er stellte mit seinen Themenfeldern auch vor, wie ein liberaler Kandidat mit Hilfe der Partei das Geschehen angeht.