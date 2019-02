Viele Blumen gab es für sie und viele Hände schüttelte sie. Ein letztes Mal ging Marlies Stratmann , deren letzter Arbeitstag der 28. Februar ist, am Samstag als Pfarrsekretärin in die St. Anna Kirche in Davensberg. Für über 31 Jahre Arbeit im Dienst der Pfarrgemeinde erhielt sie nicht nur ein großes „Dankeschön“. Man hörte in der Messe immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen das Wort „Danke“.

Insbesondere bedankten sich Pfarrer Stefan Schürmeyer und Dr. Hubertus Erfmann , dieser im Namen des Kirchenvorstandes, der gesamten Kirchengemeinde und ganz Davensbergs, bei Stratmann. Aber auch alle anderen Gemeindemitglieder, von denen am Samstag sehr viele anwesend waren, denn die Kirche war voll, hatten nach der Vorabendmesse die Möglichkeit „Danke“ zu sagen und sich bei einem kleinen Umtrunk zu verabschieden. Auch Pater Dr. Alfred Völler war am Samstag anwesend, in seinem Dienst hat Marlies Stratmann die längste Zeit als Pfarrsekretärin verbracht: über 17 Jahre.

Schürmeyer betonte, dass er zwar einige Leute kenne, aber längst nicht so viele, wie Marlies Stratmann. Und dass man die Leute kennt, so werde es ihm immer wieder bewusst, sei eine der wichtigsten Voraussetzungen für die (Zusammen-)Arbeit in der Gemeinde. Gerade die unendlich vielen Gespräche in der Seelsorge verlange ihr diese Fähigkeit ab. „Dabei denke ich an die Gespräche mit Hinterbliebenen in Trauerfällen genauso, wie an die Verteilung von Gummibärchen an die Kleinen, aber nicht nur an diese“, stellte Erfmann in seiner Rede heraus.

So hat Stratmann das „Reich Gottes“ in Davensberg, nach der Fusion der drei Ortsgemeinden in 2013, aber auch in der gesamten Gemeinde maßgeblich geprägt. Pastoralreferent Tobias Kettrup sagte, dass an diesem Tag die Worte Abschied und Wehmut genauso zutreffen, wie Dankbarkeit und Neuanfang. Und eines habe man bei Marlies Stratmann sicherlich gemerkt: „Liebe, das sind Worte und Taten.“