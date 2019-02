Gäste reisen schneller aus Ascheberg ab

In Ascheberg sind im vergangenen Jahr zehn Prozent mehr Gäste angekommen als ein Jahr zuvor. „Schön“, freut sich Martin Bußkamp, Geschäftsführer von Ascheberg Marketing. Allerdings nur verhalten. Denn die Zahlenreihe geht weiter. Und bei den Übernachtungen ist ein Minus von 9,1 Prozent zu verzeichnen. „Das verwundert schon und ist schwer zu erklären“, sagt Bußkamp, verweist dazu aber auf zwei Umstände. Ein Hotel hat seine Bettenzahl wegen eines Umbaus reduziert: „Es zeigt sich immer, dass es einen Zusammenhang zwischen Bettenzahl und Übernachtungen gibt. Wenn die Bettenzahl sinkt, gehen auch die Übernachtungen zurück.“ Der zweite Punkt, auf den Bußkamp verweist, sind die Bauarbeiten. Sie laden nicht zum längeren Verweilen ein. In der Hotellandschaft gab es zudem weitere Veränderungen. „Wir haben mit 1,33 Tagen für uns eine sehr gute Verweildauer. Sie liegt immer um 1,3 Tage rum“, erklärt Clemens von Freeden vom Hotel Clemens August. Mehr Gäste im Davensberger Hotel bedeuteten für das Ascheberger Gesamtergebnis dann auch eine kürzere Verweildauer. Das drückt die Zahl leicht nach unten.

Dazu kommt, dass die aktuellen Daten, die von den Landesstatistikern von IT.NRW am Montag vorgelegt worden sind, vorläufige Zahlen sind. Bußkamp, der monatlich mit Daten versorgt wird, hat zum Juli in der Statistik „ein ganz normales Jahr“ gesehen, in der zweiten Jahreshälfte ganz ungewöhnliche Sprünge erlebt. Mal plus 31 Prozent Gästeankünfte, dann minus 31 Prozent Übernachtungen. „Ich habe mit den Betreibern gesprochen. Die haben keine Erklärung dafür. Sie sprechen von ganz normalen Monaten“, rätselt Bußkamp weiter. Der Geschäftsführer hat Zweifel an der Statistik. Die ist nur so gut, wie die Daten, die dafür eingegeben werden. Aktuell sind für Ascheberg 22 542 Gästeankünfte und 36 537 Übernachtungen festzuhalten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt nur noch 1,5 Tage.

Über die Jahre betrachtet ist zwar ein deutliches Minus zu den beiden Top-Jahren 2016 und 2017 zu sehen, aber eine „4“ stand bei den Übernachtungen in Ascheberg auch nur in den beiden Jahren vorne.

Zehn Prozent der Menschen, die nach Ascheberg kommen, machen zu ihrer Nationalität keine Angabe. Von den anderen Gästen ist bekannt, dass sie auf 39 Ländern kommen. Für Skandinavier scheint die Gemeinde an der A 1 passend auf dem Weg in den Süden zu liegen. Denn die 287 Dänen und die 231 Schweden fahren in der Regel nach nur einer Nacht weiter. Aus den EU-Staaten liegen die Niederländer mit 234 Gästen ebenfalls im Vorderfeld. Die längste Verweildauer mit 2,4 Tagen haben Polen.

Statistiken dürfen nie nur in einzelnen Spalten oder Zeilen gelesen werden. „Sonst kommt man dazu, dass Japan mit plus 333,3 Prozent ein neuer Markt für Ascheberg ist“, juxt Bußkamp. Tatsächlich waren 26 Japaner in Ascheberg. Die gewaltigen Prozente ergeben sich, weil im Vorjahr nur acht Japaner in der Gemeinde waren. Bei den Chinesen waren es nach 27 im Jahr 2017 ein Jahr später 52. Dahinter stehen zum Großteil Reisegruppen aus Fernost. Die weiteste Anreise hatten drei Menschen aus Australien.