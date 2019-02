Die Runde erfuhr beispielsweise, dass der Anis Amri-Untersuchungsausschuss in Düsseldorf öffentlich, nicht-öffentlich und geheim tagt. Der Unterschied zwischen verschlossenen Türen und geheim sieht so aus: „Geheime Sitzungen finden in einem Extra-Raum im Keller statt. Vorher müssen alle Geräte wie Smartphones abgegeben werden.“

Am Beispiel Polizei machte Panske deutlich, dass Entscheidungen von heute nicht unbedingt sofort greifen: „Wir haben 2500 Polizeianwärter eingestellt. So viel wie nie. Aber es braucht Zeit, bis sie 2021 fertig sind.“

Für Ascheberg sprach Panske von „extrem guten Rahmenbedingungen und einer sehr guten Haushaltslage.“ Er appellierte an die Runde, mit mehr Mut an Dinge heranzugehen: „Mich stört, dass wir immer zuerst die Probleme und Risiken sehen und nicht die Chancen.“ Viel zu oft verstecke man gute Ideen hinter dem möglichen Risiko.

Für öffentliches WLAN forderte Panske ein kluges Konzept: „Wenn es das gibt, kommt Public WLAN. Ohne ein Konzept kommt es nicht. Aber man muss doch darüber nachdenken dürfen.“

Was mit dem Einzelhandel in den Orten geschehe, sei schwer einzuschätzen: „Mit hat jemand gesagt, dass wir noch keine Ahnung davon haben, was passieren wird.“ Trotzdem müsse man jetzt kluge Rahmenbedingungen schaffen. Für ihn sei das der Doppelpack aus Vollsortimenter und Drogerie. Mit dem neuen Bieterverfahren hoffe er auf gute Ergebnisse: „Ich bin sicher, dass es Interessenten geben wird.“ Als Gemeindeverbandsvorsitzender verteidigte er auch das Aus für den ersten Combi-Anlauf: „Es ist nun einmal so, dass man beim Nachbarn keine Mauern hinstellen kann.“