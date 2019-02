Ein Haus fürs Davertdorf

Ohne Pauke, mit Trompeten und dem doppelten kirchlichen Segen ist am Dienstag das Dorfgemeinschaftshaus in Davensberg eingeweiht worden. Viele Davensberger Vereine waren zu der kurzen Zeremonie gekommen. Auch jene, die noch keine Idee fürs Nutzen der früheren Burgschule haben.

Heimisch sind die Turmbläser bereits geworden. Sie leiteten das Geschehen unter Leiter Martin Korte musikalisch ein und gaben später Kostproben des Könnens. Sichtbar ist bereits, dass die Burgturmspielschar in das Gebäude eingezogen ist. Nach Übergangsjahren im Pavillon geht es für sie nicht zurück in die Schulaula, sondern in eine langfristige Zukunft im Dorfgemeinschaftshaus. Auch die Bürgerschützen sind auf einem Türschild zu finden. Sie teilen sich mit den Turmbläsern einen Raum. Die Volkshochschule hat das Gebäude mit zurzeit 19 Kursen gut angenommen. Teilweise waren sie vorher im Rathaus-Keller oder einem Pavillon zu finden. Die Chorgemeinschaft nutzt einen Raum, der wechselnde Anliegen befriedigen wird. Umgezogen in den Gebäudekomplex ist auch die Küche aus dem „Lehrer-Pavillon“.

Ein Haus für Davensberg 1/24 Das Dorfgemeinschaftshaus in Davensberg wird offizielle übergeben Foto: hbm

Neben den genannten Profiteuren des Dorfgemeinschaftshauses begrüßte Bürgermeister Dr. Bert Risthaus den Hegering, das Deutsche Rote Kreuz, den Heimatverein, die Tanzgruppe Davertschlunz, KFD, Büchereiteam, Davertstolz (Kaninchenzüchter) und Davertsturm (Taubenfreunde). „Wir leisten mit diesem Haus als Gemeinde einen Beitrag für die Lebendigkeit des Dorfes“, erklärte Risthaus. Den Nutzern wünschte er „viel Spaß, frohe Stunden und eine gute Zeit.“

Pfarrerin Angelika Ludwig ist von der Vielfalt der Nutzer in dem Gebäude angetan. Hier werde der Kreativität bei Malerei, Theater ober Musik Raum gegeben. Ihn segnete Pastor Stefan Schürmeyer mit Weihwasser.

Die beiden Schulpavillons werden aktuell noch als Lager genutzt. Wenn sie diese Funktion aus Altersgründen nicht mehr ausfüllen können, dürften sie, so Risthaus auf Nachfrage, abgerissen werden.

Das Burg-Schulgebäude aus dem Jahr 2007 ist inzwischen von einem Gutachterausschuss des Kreises bewertet worden. Danach sind die Stadt Lüdinghausen und die Gemeinde Senden, die bei der gemeinsamen Förderschule mitbezahlt hatten, entschädigt worden. Die im Haushalt veranschlagten Mittel von 300 000 Euro, so Fachbereichsleiter Helmut Sunderhaus, seien nicht ausgeschöpft worden. Die Überweisungsbeträge mochte der Verwaltungsmitarbeiter nicht nennen.

Für das Umbauen von Klassen- zur Veranstaltungsräumen seien etwa 10 000 Euro aufgewendet worden. So hat das Gebäude neben frischer Farbe eine neue Schließanlage erhalten. Für die Küche mussten Wasser- und Elektroanschlüsse gelegt werden.

Federführend wird das Dorfgemeinschaftshaus von Ascheberg Marketing und der VHS Ascheberg betreut. Sie hatten gestern auch Schnittchen und Getränke vorbereitet.