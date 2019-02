Junges Trio folgt dem etwas älteren Duo

Generationswechsel bei der Ascheberger Kolpingjugend. Sie traf sich jetzt mit mehr als 20 Jugendliche und jungen Erwachsenen im Pfarrheim zur Mitgliederversammlung.

Neben einem Brainstorming für das zukünftige Programm wurde vor allem gewählt. Ab jetzt besteht das Leitungsteam der Kolpingjugend aus Lea Szelong, Tonius Weiß und Philip Rabe . Das Trio hat bereits in den vergangenen beiden Jahren mit dem scheidenden Team bei verschiedensten Aktionen zusammengearbeitet. Michael König (nach elf Jahren) und Simon Handrup (nach 13 Jahren) geben nun die Verantwortung für die Jugendarbeit der Kolpingsfamilie in Ascheberg ab. Beide werden in anderer Funktion in der Kolpingsfamilie aktiv bleiben.

„Wir geben natürlich alles, auch wenn es schwer werden wird in solch riesige Fußstapfen zu treten“, schloss Philip Rabe die Versammlung. Er hat auch im Kolpingferienlager die Verantwortung in den beiden nächsten Jahren noch gemeinsam mit Simon Handrup übernommen. Alles in Allem war es wohl ein gelungener Auftakt für die Zukunft.

Damit die Versammlung nicht ganz so dröge wie manch andere daher kam, wurde sie unter dem Motto „Eine Nacht im Pfarrheim“ von dem einen oder anderen Ferienlagerklassiker eingerahmt.

Begonnen wurde mit einem etwas anderen Stationsspiel quer durch Ascheberg, hierbei mussten die Kekse sich anhand von Bilder-Hinweisen von Station zu Station vorarbeiten.

Nach der Versammlung wurde dann der Lager- und Fernsehklassiker Jeopardy in leicht modifizierter Version gespielt bei der sich hinter einzelnen Feldern neben Fragen auch Aktionen oder ganze Spiele versteckt haben.

So blickte das frisch gewählte Leitungsteam am nächsten Morgen in zwar, von der kurzen Nacht, erschöpfte aber zufriedene Gesichter.