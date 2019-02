Die Angeklagten – 1992, 1996 und 1997 geboren – sollen zwischen dem 14. Januar und dem 22. August 2017 in wechselnder Beteiligung die teilweise schweren Raubüberfälle begangen haben, teilt das Landgericht Dortmund mit.

Bei der ersten Tat sollen zwei der Männer einen Discounter in Lünen überfallen, eine Mitarbeiterin mit einer Softair-Pistole bedroht und 1320 Euro erbeutet haben. Im Mai schlugen die Täter wieder zu, dieses Mal in Herbern. Sie sollen zwei Angestellte des Aldi-Marktes mit einer Waffe dazu gezwungen haben, den Safe im Büro zu öffnen. Die Beute soll 6500 Euro betragen haben. Nur wenige Tage später überfielen die Täter einen Discounter in Hamm. Die Beute dieses Mal: 11 247 Euro.

Am 20. Juli 2017 war dann der Drensteinfurter Lidl-Markt an der Sendenhorster Straße das Ziel der Gruppe. Erneut wurde das Personal mit einer Waffe bedroht, der Kasseninhalt in Höhe von 1539,49 Euro gestohlen.

Der Überfall eines weiteren Discounters in Hamm am 3. August blieb ohne Beute, da ein Alarmsignal die Täter verscheuchte. Allerdings soll laut Landgericht ein Angestellter „bedroht und körperlich misshandelt“ worden sein. Zwei Taten werden den Männern für den 22. August zur Last gelegt. Zusammen mit einem unbekannten Mittäter soll einer der Beschuldigten einen Aldi-Markt in Ascheberg überfallen haben. Das Öffnen eines Safes und einer Kasse soll ihnen aber zu lange gedauert haben, weswegen sie geflüchtet seien. Später am gleichen Tag wurde ein weiterer Discounter in Hamm mit einer Softair-Pistole überfallen, die Höhe der Beute ist nicht beziffert.

Die Serie hatte auch Aufsehen erregt, weil sie Mitte 2018 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ thematisiert worden war (WN berichteten). Nach der Sendung waren entscheidende Hinweise eingegangen, die zur Aufklärung der Taten und zu Festnahmen geführt hatten. Taucher der Polizei hatten unter anderem im Cappenberger See in Lünen Beweisstücke gesichert. Die Raubserie soll von fünf Männern aus Lünen begangen worden sein.

Drei Beschuldigte sitzen seit September in Haft. Sie stehen nun ab dem 7. März vor dem Landgericht. Für den Prozess in Dortmund sind mehrere Verhandlungstage angesetzt.