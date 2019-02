Es sind nur nackte Zahlen, doch in diesem Jahr stehen dahinter schwerere Schicksale als in den Vorjahren. In der Gemeinde Ascheberger sind im vergangenen Jahr zwei Menschen im Straßenverkehr gestorben. Zwei junge Menschen. In Herbern starb ein einjähriges Kind wenige Tage nach einem Frontal-Zusammenstoß auf der B 54 in Horn. In Ascheberg kam im Sommer ein junger Mann bei einem Unfall auf der Mühlenstraße ums Leben. Das ist dem Verkehrsunfallbericht zu entnehmen, den gestern die Polizei des Kreises Coesfeld präsentierte. Ein Jahr vorher war die Zeile „mit Getöteten“ noch leer gewesen.

Zugenommen hat auch die Zahl der Schwerverletzten. Sie ist von sechs auf 13 Personen gestiegen. Bei den Leichtverletzten notierte die Polizei mit 38 die gleiche Zahl wie im Vorjahr. Acht Mal war der Sachschaden schwer.

Die Zahl der Verkehrsunfälle in den drei Orten der Gemeinde Ascheberg ist von 99 auf 112 gestiegen. Nach dem Unfallhäufigkeitsindex liegt Ascheberg im Kreis damit an siebter Stellen. Die Zahl der Verunglückten stieg von 44 auf 53. Stärker als in den Vorjahren waren Senioren über 65 Jahre betroffen (28 statt 21 Unfälle mit Senioren). Es gab zudem zwei Unfälle mit Radfahrern mit und Elektro-Hilfe mehr (17 statt 15). Ging es hier 2017 für die Beteiligten noch glimpflich aus, wurden im Folgejahr drei Radler schwer verletzt.

Die Statistik umfasst nicht das gesamte Geschehen auf Straßen im Gemeindegebiet Ascheberg. Was auf den Autobahnen passiert, liegt im Verantwortungsbereich der Autobahn-Polizei Münster. Für ihren Bereich hat sie einen deutlichen Anstieg bei tödlich Verletzten (von vier auf zehn) und schwer Verletzten (von 229 auf 272) zu verzeichnen.