Theater und Tanz begeistern die Besucher

„Das hat großen Spaß gemacht, toll, was die Schüler auf die Bühne gebracht haben!“ Dieses Lob einer Mutter beim Herausgehen gibt die Stimmung des Publikums bei der Premierenveranstaltung „Variado - light it up“ der Profilschule Ascheberg auf den Bühnenbrettern im Standort Herbern wieder.

Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis zehn begeisterten das Publikum mit ihren Auftritten. Die große Vielfalt der Theaterarbeit im Wahlpflichtfach „Darstellen und Gestalten“ verdeutlichte auch das Impro-Theater, wo die Schüler vom Publikum Vorgaben für den Auftritt bekamen. Die Lehrerinnen Tanja Wohlers und Ute Gers waren stolz auf ihre Schützlinge. „Der ganze Abend wurde von den Schülern organisiert und gestaltet. Was sie da geleistet haben ist wirklich ein voller Erfolg“, sagte Gers. Doch nicht nur Bühnenarbeit wurde an dem Abend gut umgesetzt. Auch die Ausstellung einer Fotostory, Maskenbilder und Bilder in Anlehnung an den Künstler Leon Löwentraut wurden bestaunt und bewundert.

„Variado - light it up“ in der Profilschule Ascheberg 1/9 Bei der Premierenveranstaltung „Variado - light it up“ der Profilschule Ascheberg Foto: iss

Während im ersten Programmteil eher Tänze mit Schwarzlicht und das Impro-Theater im Vordergrund standen, ging es nach der Pause mit der sogenannten Roboterliebe und weiteren Tänzen weiter. Moderiert wurde das ganze im übrigen von den Zehnklässlerinnen Lena Adamik und Nena Krampe. Die Liebe zum Detail, Ausdrucksstärke und großes Selbstbewusstsein, mit denen die Akteure die Bühne rockten, wurde mit langanhaltendem Applaus belohnt. Für den guten Ton sorgte die Bläserklasse unter der Leitung von Martina Borgmann. „Ein schöner Abend wo man sehen konnte, dass viel Potenzial bei den Schülern vorhanden ist und dieses auch wirklich gut umgesetzt wurde“, lobte Zuschauerin Karin Goßheger die Darbietungen der Schüler.