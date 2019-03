Investitionen ins Image tätigen

Dass es um das Image der Landwirtschaft nicht zum Besten bestellt ist, wurde auf der Generalversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Herbern beklagt. Dies werde ganz besonders auch bei der Gülleausbringung – die in den vergangenen Tagen wieder Hochkonjunktur hatte - deutlich, berichtete am Mittwochabend Josef Samberg , stellvertretender Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer in Coesfeld, im Hotel „Zum Wolfsjäger“.

„Wenn nur ein Güllefass unterwegs ist“, klingelt bei seiner Behörde bereits das Telefon. So seien im vergangenen Jahr in ganz NRW bei der Landwirtschaftskammer insgesamt 2200 Anzeigen zur Gülleausbringung eingegangen. Und jeder sei dann nachgegangen worden. Letztlich hätten davon aber lediglich 200 tatsächlich zu einer Beanstandung geführt – wo dann teilweise auch gravierende Verstöße vorlagen. „In den aller-, allermeisten Fällen hatten die Bauern jedoch alles ordnungsgemäß gemacht“, die Anzeigen seien also unbegründet gewesen.

Ein Kernproblem sei, so meinte einer der Landwirte, dass es gerade die „Bad News“ seien, die sich in den Medien gut verkaufen ließen. Und dass das Fehlverhalten Einzelner verallgemeinert würde. Nach Ansicht von Benedikt Selhorst, stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, sei es deshalb nun höchste Zeit, mit professioneller Werbung zu klotzen, um das öffentliche Bild der Bauern wieder in ein rechtes Licht zu rücken. Doch solche Publicity sei nicht zum Nulltarif zu haben, weshalb jeder Berufskollege freiwillig einen Obolus entrichten solle. Jetzt sei es an der Zeit, „nicht nur von Solidarität zu reden, sondern sie auch zu praktizieren“ und bei der PR-Offensive des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) „Landwirt schafft Leben“ mitzumachen. Dabei soll sich die Höhe des Solidarbeitrags nach der Menge des bezogenen Futters richten. „Wenn wir nichts tun, dann sind wir auf Dauer die Verlierer“, forderte der Vorsitzende Gerhard Reimann zur Unterstützung dieser Kampagne auf.

Er nannte mehrere Punkte, wo der Hase im Pfeffer liege. Wenn sich die Bevölkerung um die Insekten Sorgen mache, dürfe sie nicht nur auf die Landwirtschaft schimpfen. Dass „der Bau-Boom und die Versiegelung riesiger Flächen“ gravierende Auswirkungen auf die Ökologie habe, werde häufig unterschlagen. „Und so nett und so emotional Konzepte einer Biolandwirtschaft auch sind“, so seien sie in keiner Weise imstande, die rasant wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Auch müsse sich der kritische Verbraucher fragen lassen, weshalb er „für den Kaffee-to-go im Plastikbecher am Bahnhof vier Euro zu zahlen bereit ist, bei Fleisch und Milch aber das Günstigste kauft“. Als einen großen Erfolg bezeichnete Reimann die offenen Stalltore im vergangenen Sommer, wo die Öffentlichkeit realistische Tierhaltung zu sehen bekommen habe.