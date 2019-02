Italienische Ideenbörse ist eröffnet

Bis das die Zeichen im Ascheberger Ortskern auf „Grün, weiß, rot“ stehen, dauert es noch. Aber der Termin für die Italienische Nacht, der steht. Am 9. August (Freitag) ist es soweit. Dann hebt sich der Vorhang zur 14. Auflage. Und klar, natürlich soll wieder jede Menge geboten werden. Nur das funktioniert nicht mal eben so. Im Gegenteil, genaue Planungen, jede Menge Kreativität und noch mehr Ideen sind erforderlich, um die Traditionsveranstaltung stetig weiterzuentwickeln. Denn stehen bleiben wollen die Macher natürlich nicht. Und sich auf etwaigen Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen - erst recht nicht. Also was tun? Anfangen. Genau das haben die Pro Ascheberg-Kaufleute am Mittwochabend in der Gaststätte Erdbüsken getan.

Erster Schritt: Gründung eines Arbeitskreises. Dem gehören Manni Hölscher, Sebastian und Markus Tillkorn, May Töpfer und Günter Schwalbe an. Pro Aschebergs Vorsitzender Bernd Heitmann ist zufrieden: „Damit ist der Anfang gemacht.“ Er selber hatte aber auch schon erste Neuerungen im Gepäck. So vermeldete er, dass Ulrike Schlottbohm in diesem Jahr beim grün-weiß-roten Spektakel aktiv werden möchte. Singend wird sie mit Bernd Hermann durch den Ort ziehen. Nächste Neuerung: Die Ecke Biete/Bultenstraße ist in diesem Jahr ebenfalls vertreten. Denn sowohl Raumausstatter Stöppler als auch Heinz-Jürgen Frenster haben angekündigt, dass sie mit von der Partie sind. „Das ist prima, dann ist diese Ecke auch belebt“, freute sich Günter Schwalbe.

Fest steht ebenfalls, dass auch diverse Stände wieder vertreten sein sollen. Fest zugesagt haben bereits der Käsewagen und der Schokofrüchte-Stand. Wie gesagt, die Planungen sind gerade einmal aufgenommen worden. Der frisch gegründete Arbeitskreis wird nun die Ärmel hochkrempeln. „Denn wir wollen an den Erfolg der Vergangenheit anknüpfen und unseren Gästen wieder jede Menge bieten“, so Schwalbe und Sebastian Tillkorn. Viele Aktionen und Attraktionen sollen zum Unterhaltungswert beitragen. Und selbstverständlich will sich der Arbeitskreis, der übrigens im März das erste mal tagt, auch um ein ansprechendes Rahmenprogramm kümmern. Der Anfang ist gemacht, bis August ist noch ein wenig Zeit.