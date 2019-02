Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Ein Jahr für uns“ wird am 18. März (Montag) zu einem besonderen Abend eingeladen. Dr. Marga Voss beleuchtet unterschiedliche Liebeslieder von Salomo bis Silbermond und unterstreicht ihre meditativen Gedanken mit eindrucksvollen Musik- und Bildimpulsen. Sie schreibt in der Ankündigung: „Liebeslieder und Gebete sind so alt wie die Menschheit. In ihnen geht es um liebevolle Beziehung zwischen Menschen oder Mensch und Gott. Die Sehnsucht nach einer verlässlichen Bindung, die uns hält, ist ungebrochen. Sie findet sich sogar in der aktuellen Popmusik. Lassen Sie sich einladen zum Schauen und Hören, lassen Sie sich mitnehmen auf eine überraschende Liederreise!“ Die langjährige Ärztin aus Rheine ist begeisterte Sängerin. Ihre melancholischen Songs lassen jede Menge Herz und Leidenschaft für die Menschen erahnen. Die Veranstaltungsform „Ein Jahr für uns“ bündelt 2019 diverse Angebote für Paare in Dekanat Lüdinghausen. Der Abend richtet sich aber nicht nur an Paare, sondern an interessierte Menschen in allen Generationen. Er beginnt um 20 Uhr in der St. Benedikt-Kirche Herbern. Der Eintritt ist frei.