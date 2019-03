Spaß mit Blumenmann und Nixen

„Müssen wir jetzt Eintritt für euch bezahlen?“ Hotelier und Moderator Michael Stattmann war das Engagement der zahlreich erschienenen Jecken fast schon etwas suspekt. Am Samstagabend feierten etwa 250 Karnevalisten bei der zweiten Auflage des von der KG Rot-Gold Werne ausgerichteten Events „Karneval und Spaß“ im Davensberger Hotel Clemens-August zu passender Musik und mit einem tänzerisch-komödiantischen Rahmenprogramm.

2017 hatte „Kaspa“, so die Kurzform des Veranstaltungsnamens, in Davensberg seine Premiere gefeiert. „Wir haben so viel positives Feedback erhalten. Das heute wird noch besser“, versprach Stattmann, der mit Dietmar Felski, dem Vorsitzenden der Werner Karnevalsgesellschaft, durch den Abend führte, vorab.

Mit einer mit Schlagerhöhepunkten vergangener Tage gespickten Büttenrede unter dem Motto „Früher war alles besser“ sorgte das Moderatorenduo früh für Erheiterung an den voll besetzten Tischen. Später präsentierten sie eine Akrobatikeinlage.

Den lautesten Applaus des Abends heimste jedoch der Ascheberger Lokalmatador Bernd Heitmann für seine melancholische Darbietung als „Der Blumenmann“ ein („Mich machen Blumen an, ich bin ein Blumenmann“).

Freunde des derben Humors kamen bei Emma aus Emsdetten („Ich bin nicht dick, ich bin gut sichtbar“) auf ihre Kosten. Die Schilderung ihrer sportlichen Aktivitäten, die sie wegen zu großer Erderschütterung einstellen musste, heizte die Stimmung weiter an.

Perfekt aufeinander abgestimmt präsentierten sich die Aaseenixen aus Münster, die eine hervorragende Tanzdarbietung lieferten. Zudem traten weitere Gruppen aus Werne, Borghorst und Wermelskirchen auf und sorgten für ein breitgefächertes Programm mit Gardetanz und Männerballett. DJ Kerni alias Martin Kehrenberg sorgte für die passende musikalische Untermalung, die die Besucher zum Mitsingen, Tanzen und Schunkeln einlud. So hatten die meisten Anwesenden an einem langen Abend wohl wirklich „Karneval und Spaß“.