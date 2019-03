Sammelbilder gefragt wie „warme Semmeln“

Das Sammelfieber ist in Herbern ausgebrochen. Kinder und Erwachsene stürmten am Wochenende den Verkaufstresen des SV Herbern im Vereinsheim. Ziel ihrer Begierde war das vereinseigenes Stickeralbum, das jetzt zum Verkauf steht. In dem Album sind alle aktiven Fußballspieler des Vereins sowie die Aktiven vom Tennis, Laufentreff, Radsport, Tischtennis, Er-und-Sie-Fitness, Badminton und Steel-Dart zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins abgebildet.

Die Klebebildchen der SVH-Stars gingen weg wie „warme Semmeln“. Der erste Vorsitzende des Vereins, Jürgen Steffen , und sein Stellvertreter Dieter Aschwer hatten allerhand zu tun, den Verkauf zu bewältigen. 150 von 200 Büchern wurden beim Auftakt am Samstag verkauft. Bei den Stickern verhielt es sich ähnlich: 1500 der 4400 Päckchen, sprich 15 000 Sticker, gingen über den Tresen. Das Besondere: Anders als bei Panini sind auf den Bildern nicht die großen Stars des Weltfußballs zu sehen, sondern 440 Vereinsmotive, darunter alle aktiven Kicker des Vereins – von der G-Jugend bis zu den Altherren. „Wir freuen uns, dass das Stickerbuch so einen guten Anklang gefunden hat“, so der Vereinsvorsitzende.

Verkaufsstart des SVH-Stickeralbums 1/27 Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Verkaufsstart des SVB-Stickeralbums Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Foto: Isabel Schütte

Der kleine Janne Zdahl hatte mächtig Glück. Gleich in seiner zweiten Tüte war das, worauf er schon Tage hingefiebert hatte: sein eigenes Bild. Auch Rouven Fälker strahlte übers ganze Gesicht. Er hat seinen persönlichen SVH-Star gezogen – Oscar David Franco Cabrera aus der ersten Mannschaft.

Doch nicht nur die Kleinen, auch die Großen sind der Sammelleidenschaft verfallen. Christian und Sebastian Adamek, Stephan Aschoff aus der zweiten Mannschaft klebten ebenfalls mit Begeisterung die Bildchen ein. Der sportliche Leiter der Damen, Malte Gärtner, hatte eine Sammelliste von seinen Spielerinnen dabei, denn die Mannschaft hatten ein Spiel auf dem Kunstrasenplatz. Steffen war sichtlich zufrieden über die gute Resonanz am ersten Verkaufstag. „Dass es so ein Ansturm wird, damit hätten wir nicht gerechnet. Teilweise war im Vereinsheim kein durchkommen mehr“, sagte der Vorsitzende.

Die restlichen Bücher sind zum Preis von je acht Euro und die Sticker (zehn Stück für zwei Euro) bei Schreibwarengeschäft Angelkort und Blumen Hönekop erhältlich. Die Tauschbörsen sind immer samstags während der Bundesliga-Spiele (Sky) im Vereinsheim an der Werner Straße.