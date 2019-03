„Mölli“ räumt die erste Reihe

„Für Kolping ist Mölli ein gewaltiger Schatz. Als Offizier kommandierte er am Schützenplatz. 16 Jahre Vorstand, das ist schlicht der Hammer. Er meisterte 1000 Jobs, ganz ohne Gejammer....“ Ja, das hat Christoph „Mölli“ Möller in der Tat getan. Und keine Angst, er tut es auch zukünftig noch. Nur nicht mehr im Leitungsteam des Kolping-Vorstands. Er tritt zurück in die zweite Reihe, bleibt da aber im erweiterten Vorstand nach wie vor tätig. „Für Kolping bleibt er aber ein echtes Glück. . .“ Sascha Klaverkamp und Martin Weiß verabschiedeten den Freund am Sonntag bei der Generalversammlung der Ascheberger Kolpingsfamilie mit einer Art Büttenrede. Dort brachte Klaverkamp alles auf den Punkt, was das langjährige Vorstandsmitglied auszeichnet. Stehende Ovationen und nicht enden wollender Applaus kamen als Dank aus der Versammlung.

„Mölli“ selbst bleibt da wie immer bescheiden. „Für mich ändert sich im Prinzip nichts, ich bleibe nach wie vor Altkleiderbeauftragter und packe nach wie vor mit an. Nur eben aus der zweiten Reihe heraus“, sagt er schmunzelnd. Warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat? „Tönne Willige hat es seinerzeit vorgemacht, wenn da junge Leute – in diesem Falle Michael König und Simon Handrup - am Start sind, dann sollte man die nicht einfach ziehen lassen.“ Für ihn selbst ändert sich durch seinen Schritt nicht viel. „Ich bin weiterhin Teil dieser Gemeinschaft und bringe mich ein.“

Eine Gemeinschaft, die aktuell übrigens 524 Mitglieder zählt und ganze Generationen unter ihrem Dach vereint. Und eine, die jede Menge zu bieten hat, wie dem unterhaltsamen Jahresbericht von Martin Betker zu entnehmen war. Da erinnerte er an die Kirmes-Weinlaube, an die legendäre Aprés-Ski Party, an die Familienfahrt nach Elspe oder an das Gastspiel der K&K Philharmoniker. Und auch 2019 steht wieder jede Menge auf der Agenda. Darunter mit dem Tiroler Wochenende am 23. und 24. März auch ein Debüt. „Auch bei der Gewerbeschau sind wir wieder mit dabei“, machte wenig später Martin Weiß deutlich. Die Kolpingsfamilie wird mit dem Kolping-Café in den Seminarräumen von Klaas aufwarten. Susanne Spangenberg-Radtke übernimmt die Organisation. Am 31. März ist eine Fahrt zur DASA nach Dortmund geplant. Hier ist Paul Rellmann der Ansprechpartner.

Die Finanzlage des Vereins ist solide wie dem Kassenbericht von Gisela Hacke und Susanne Spangenberg-Radtke zu entnehmen war. Die Vorstandswahlen brachten einige Neuerungen. Zwei bekannte Gesichter mischen nun in vorderster Front mit: Michael König und Simon Handrup. Philip Rabe, der nun gemeinsam mit Tonius Weiß und Lea Szelong das neue Leiterteam der Kolpingjugend bildet, dankte dem Duo dafür, „dass ihr uns nicht verloren geht.“ Denn Handrup und König wechseln von der Kolpingjugend ins Leitungsteam der Kolpingsfamilie. Verabschiedet haben sich aus den Vorstandsreihen Uwe Bielefeld und Daniel Hegemann, der nun ins Projektteam wechselt. Martin Weiß wurde als Teamsprecher ebenso wiedergewählt, wie die Frau für die Finanzen Susanne Spangenberg-Ratke. Auch Sascha Klaverkamp tritt für die nächsten drei Jahre erneut an. Allerdings stellte er bereits am Sonntag im Pfarrheim St. Lambertus in Aussicht, dass das seine letzte Amtsperiode sei. „Nach 21 Jahren halte ich es dann wie „Mölli“, so Klaverkamp.