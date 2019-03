Wenn der Vater mit dem Sohn im Senegal hilft

„Als ich alle Impfungen bekommen habe, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass es bald los geht.“ Jonas Rüschenschmidt ist in diesem Jahr von der Warteliste ins Einsatzteam aufgerückt. Am 8. März geht es für ihn und Vater Norbert Rüschenschmidt im Team des Vereins „Hilfe für Senegal“ in das westafrikanische Land. Natürlich hat der Vater den Sohn mit seinen Arbeitsberichten fürs eigene Mitmachen interessiert. Beschäftigt hat er sich mit der Hilfe für den Senegal aber schon als Kind: „Am Anton gab es immer Sponsorenläufe für den Senegal“, erinnert sich der Junior. Die Berichte des Vaters, der jetzt um achten Mal in den Senegal fliegt, gingen dann tiefer: „Das war seelisch aufwühlend. Da kam schnell der Wunsch, das auch zu erleben. Denn bei den Einsätzen wird man geerdet“, beschreibt Jonas seine Erwartungen. Neun Tage Urlaub hat er für den Hilfseinsatz aufgespart. Den aktuellen Urlaub wird er dann in absehbarer Zeit für die Flitterwochen nutzen.

Wenn Vater und Sohn in wenigen Tagen starten, ist ihnen das Grundprinzip wichtig: „Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe, schauen, dass angestoßene Dinge weiter funktionieren, reparieren Sachen und bringen Neues auf den Weg. Ganz oben auf der Liste hat Norbert Rüschenschmidt den Bau einer Grundschulklasse in Baback stehen. Dafür ist die Ascheberg/Ottmarsbocholter Musikgruppe MarziPan einen Winter lang aufgetreten. Die Erlöse fließen in die Schulklasse, über deren Tür der Spendername MarziPan stehen wird. Schulgarten und Brunnen werden von 13 Clubs aus dem Münsterland und der Umgebung der Soroptimisten International, der weltweit größten Service-Organisation berufstätiger Frauen, unterstützt. Vor Ort werden 1000 Säcke Reis verteilt. Und in den Containern sind auch Trikots des SV Herbern, die Rüschenschmidt zum 100-Jährigen der Blau-Gelben im Senegal überreichen wird.

In Kaba wird es sich um ein Brunnenprojekt drehen, für das Künstler Alfred Gockel Bilder gespendet hat. „Einige Bilder sind noch da“, weiß Rüschenschmidt. Er berichtet über einen Inklusionstag an der Realschule in Thies, auf den er gespannt ist. Zudem werden Bäume gepflanzt, für die beim Lüdinghauser Stadtfest Paten für je 30 Euro gefunden worden sind.

Kurzum: Während in der großen Politik darüber geredet wird, Fluchtursachen zu bekämpfen, ist der Verein Hilfe für den Senegal seit 1990 mit genau diesem Wunsch im Einsatz.