Zwei Wohnungseinbrüche und ein Einbruchversuch in Ascheberg sind am Montag angezeigt worden, teilt die Polizei mit. Wegen des gleichen Vorgehens in den drei Fällen geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

In ein Haus an der Straße Breil waren Unbekannte eingestiegen, nachdem sie eine Fensterscheibe eingeworfen hatten. Sie durchsuchten Schränke. Was gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Tatzeit war zwischen Samstagmorgen (10.30 Uhr) und Montagnachmittag (15 Uhr).

An der Rüllerstraße wurde am Montag eine Terrassentür eines Reihenhauses eingeschlagen. Der oder die Täter durchsuchten Räume, wurden offensichtlich gestört und flüchteten. Die Tatzeit liegt nach Polizeiangaben zwischen 14 und 17.55 Uhr. An der Albert-Koch-Straße wollte ein Unbekannter am Montag gegen 18.50 Uhr eine Fensterscheibe eines Hauses einschlagen. Die mehrfach verglaste Scheibe wurde beschädigt, hielt aber stand. Als der Mann Zeugen bemerkte, flüchtete er. Vermehrtes Blaulicht in dem Bereich hat mit der Suche nach dem Täter zu tun. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise von Zeugen an ✆ 0 25 91/7930.

Verstärkt wurde das Gefühl, in Ascheberg sei etwas passiert, am Rosenmontag durch das Ausrücken des Löschzuges Ascheberg der Freiwilligen Feuerwehr ins Gewerbegebiet Nord. „Die Brandmeldeanlage eines Betriebes hatte Alarm geschlagen. Es war aber ein Fehlalarm“, informiert Wehrführer Rainer Koch auf WN-Anfrage.