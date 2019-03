Tiroler Stimmung mitten in Ascheberg. Die Kolpingsfamilie macht genau das möglich. Am 24. März (Sonntag) holt sie die „Klobnstoana“ ins Festzelt bei Frenking. Die siebenköpfige Livekapelle aus Tirol spielt zum Frühschoppen auf. Das Programm der Österreicher reicht vom Blasmusiksound über die klassischen Oberkrainer-Klänge bis hin zu aktuellen Hits. Auch Show-Einlagen dürfen bei keinem ihrer Auftritte fehlen. „Wir wollen für Ascheberg mal etwas Neues ausprobieren, so etwas gab es hier noch nicht“, sagt Martin Weiß von der Kolpingsfamilie. Um 11 Uhr legen die „Klobnstoana“ auf der Festzelt-Bühne los, schon ab 10.30 Uhr öffnet der Frühschoppen seine Tore. Zur Einstimmung der Gäste zeigt der Kolpingspielmannszug Ascheberg sein Können und übergibt nach dem Stück „Tiroler Adler“ dann an die Musiker vom Wilden Kaiser.

„Auf Ascheberg freuen wir uns schon sehr, das wird auch für uns ein tolles Erlebnis. Mal sehen, wie gut die Menschen im Münsterland feiern können“, sagt Maximilian Kendlinger, der das Akkordeon der „Klobnstoana“ im Griff hat. Serviert werden im Festzelt auch Tiroler Spezialitäten wie Fritatensuppe, Haxen und Schnitzel. „Ein bergiges Gefühl wollen wir erzeugen“, sagt Martin Weiß, „diese einmalige Gelegenheit sollte sich keiner entgehen lassen.“

Der Vorverkauf für den Tiroler Frühschoppen läuft bereits. Tickets zum Preis von zehn Euro pro Person (Kinder bis 15 Jahre zahlen in Begleitung ihrer Eltern fünf Euro) sind erhältlich im Fachgeschäft Mangels, Burgwall 18, in Ascheberg. Für acht gekaufte Tickets gibt es bei Mangels eine Tischreservierung gratis hinzu.