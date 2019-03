„Es war eine der beeindruckendsten Reisen, die ich bisher gemacht habe“, stellte Andrea Steffen rückblickend fest. Auch weitere Reiseteilnehmer bestätigten die Besonderheit der Reise. Ob zur Tempelstadt Madurai, ein Ausflug zu den chinesischen Fischernetzen, Elefantenreiten in Thekkady und nach Goa, Entspannung am schönsten Strand der Welt – Pfarrer Joseph, der vor seiner Rückkehr in Ascheberg und Herbern gearbeitet hatte, oder sein Cousin begleiteten die Gruppe stets. Dort vor allem, aber auch während der gesamten Reise erlebte die Gruppe „eine einzigartige Gastfreundschaft, wie wir sie hier gar nicht mehr kennen – obwohl es uns doch viel besser geht“, fasst es Reiseteilnehmerin Andrea Steffen zusammen.

Pfarrer Joseph führte die Gruppe. Foto: privat

„Beim Besuch in der Kerala haben wir die Familie von Pfarrer Joseph kennengelernt und einen Gottesdienst syro-malabarischen Ritus miterlebt. Die Menschen dort sind so herzlich und energiegeladen, es war rundum gut und ein einmaliges Erlebnis“, war sich die Reisegruppe einig. Organisatorin Angelika Bochmann war sichtlich zufrieden, dass alles gut geklappt hat. Wie alle Reisenden hat sich auch Andrea Steffen einige Souvenirs mitgenommen. „Gewürze in allen Variationen. Curry, Pfeffer, besondere Gewürzmischungen, die es hier gar nicht gibt, mussten unbedingt mit ins Reisegepäck.“ Angelika Bochmann wies noch einmal darauf hin, dass in Zukunft in regelmäßigen Abständen Reisen nach Indien angeboten werden. Die nächste Studien- und Erlebnisreise nach Nord- und Südindien wird vom 10. vom 24. Oktober 2019 stattfinden. Nähere Informationen hierzu erteilt Angelika Bochmann unter ✆ 0 25 99/75 94 14.