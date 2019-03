Die Landfrauen Herbern fahren am 19. März (Dienstag) zum Hindutempel nach Hamm-Uentrop. Die Abfahrt ist um 15.30 Uhr von der Volksbank. Im Tempel gibt es eine anderthalbstündige Führung und anschließend ein tamilisches Büfett mit vegetarischen Speisen. Die Landfrauen weisen darauf hin, dass es im Tempel keine Sitzmöglichkeiten gibt. Die Schuhe werden zu Beginn ausgezogen und man läuft auf Socken. Auf Lederbekleidung sollte verzichtet werden, außer Gürtel und Portemonnaie. Die Kosten betragen 20 Euro für Mitglieder und 25 Euro für Nicht-Mitglieder. Hierzu kann man sich bis zum 14. März an der Volksbank Herbern anmelden.

Am 26. April (Freitag) kann das künstlerische Talent unter Beweis gestellt werden. Mit Kettensägen schnitzen die Landfrauen Skulpturen aus Holz. Andreas Stentrup leitet jeweils eine Gruppe mit sechs Personen an und bringt alle erforderlichen Materialien mit. Hierfür gibt es zwei Termine, einmal von 14 bis 17 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Treffpunkt ist bei Angelika und Ludger Selhorst. Die Kursgebühr beträgt 55 Euro. Die Anmeldung erfolgt an der Volksbank.

Der Spieleabend der Landfrauen ist am 11. April (Donnerstag) um 18 Uhr in lockerer Runde im Pfarrheim. Telefonische Anmeldungen erfolgen bei Petra Kruckenbaum ( ✆ 0 25 99/ 9 21 06). Für die Tagesfahrt nach Dr. Oetker am 18. Mai ist eine Anmeldung bis zum 5. April an der Volksbank möglich. Die Kosten betragen 30 Euro für Mitglieder und 35 Euro für Nicht-Mitglieder.