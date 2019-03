Drei Pionierinnen ziehen sich nach vier Jahren zurück

Vor vier Jahren waren sie sich in dieser Konstellation fremd. „Wir sind alle dankbar, dass wir uns über die Ortsgrenzen kennen und schätzen gelernt haben“, sagt Maria Schumacher heute. Sie verabschiedete beim Treffen der Flüchtlingshilfe St. Lambertus drei Frauen aus der Steuerungsgruppe. Das Trio war von Beginn an dabei und in Zeiten des Suchens nach richtigen Lösungen dafür verantwortlich, den Kompass zu stellen. Knapp vier Jahre und viel ehrenamtliche Arbeit ist das her.

„ Gudrun Welzel war im Pfarrbüro der ruhende Pol. Wenn ich einmal aufgeregt da reingestürzt bin, hat sie mir ein Stück Schokolade als Nervennahrung angeboten“, skizzierte Schumacher die Aschebergerin, die alle administrativen Dinge erledigte: „Sie hat beispielsweise die Finanzen verwaltet, Räume und die passende Technik organisiert.“

Wichtig, so Schumacher, seien die unterschiedlichen Talente und Mentalitäten gewesen. Bei Sabine Lenz habe sich oft ein Bauchgefühl gemeldet, das sich gegen angedachte Lösungen sträubte. Die Leiterin der Steuerungsgruppe beschreibt den Prozess so: „Ich bin ein verkopfter Mensch, Sabine Lenz hat die emotionale Seite eingebracht. Wir haben dann oft, ein, zwei Nächte darüber geschlafen und sind dann zu einem guten Ergebnis gekommen.“ Das lösungsorientierte Mitarbeiten sei wichtig gewesen. Etwa als sich bei der Eröffnung der Flüchtlingsunterkunft in Davensberg kaum Helfer gefunden hätten: „Da war sie es, die gesagt hat, dann machen wir das von Ascheberg aus.“

„Marlies Rellmann war der ruhende Pol in vielen Sitzungen. Sie hat viele Ideen eingebracht und hat Kooperationspartner gefunden. Beispielsweise St. Georg bei der Fahrradwerkstatt und dem therapeutischen Reiten“, würdigte Schumacher die dritte Frau des scheidenden Trios.

Künftig wird sich Beate Löcke, die Gudrun Welzel als Pfarrsekretärin in Ascheberg folgt, um die Finanzen kümmern. Dazu rücken Marie-Luise Koch und Jürgen Sandner in das Steuerungsteam auf.

Sicher ist, dass in diesem Jahr das Theaterprojekt wiederholt wird. Mit dem Zuckerfest am Ende des Ramadan wird man dieses Jahr mitten ins Davertdorf gehen. Termin ist der 15. Juni. Dazu wird die Flüchtlingshilfe bei „Ascheberg trifft sich“ anderes Essen servieren Uzma Butt und Jürgen Sandner wollen sich um dieses Projekt kümmern.

Weiter geht es auch mit der Nähwerkstatt. Vom kommunalen Integrationszentrum des Kreises Coesfeld wurden 4000 Euro bereitgestellt. Sie wurden in Nähmaschinen investiert. Bärbel Rogoll leitet das Angebot. Irmgard Falinski möchte einen Kulturtreff machen und Kochaktionen starten. Alle Projekte zielen darauf, die Integration von Flüchtlingen zu fördern.