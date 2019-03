22 Dötze suchen das Abenteuer. Sie entern einen Baumstumpf, der zehn Zentimeter aus dem Laub ragt, springen in die raschelnden Blätter und strahlen. Mutprobe bestanden. Gewachsen. Was wie eine Kindergartengruppe aussieht, ist in Wahrheit das Treffen von Ascheberger Tagesmüttern. Die ausgewählte Stelle unter Davensberger Laubbäumen ist kein Zufall. Hier ist Forsthausfee Carmen Irmen mit dem „Grünen Klassenzimmer“ des Hegerings Ascheberg zu Hause. Die zertifizierte Waldpädagogin ist im Alltag Tagesmutter und trifft sich mit Kolleginnen. Gekommen sind Britta Krömann (Fünf Glückspilze), Julia Knauft und Stefanie Entrup (Die kleinen Maulwürfe vom Spielraum), Christin Fallenberg (Die kleinen Steckenpferdchen), Tatjana Blix (Davertmäuse), Gina Hagenkamp (Ginas Pfützenkinder) und eben Carmen Irmen mit den Forsthausknirpsen.

Tagesmütter gibt es schon länger. Durch den Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung zum 1. August 2013 ist die Nachfrage, kleinere Kinder betreuen zu lassen, deutlich gewachsen. Rund um die Tagesmütter sind professionellere Strukturen entstanden. Die Erfordernisse an die Räume werden durch das Jugendamt kontrolliert. Alle Tagesmütter haben eine einjährige Qualifikation mit einer abschließenden Prüfung hinter sich. „Dazu besuchen wir Fortbildungen“, berichtet Julia Knauft und schiebt gleich Ärger hinterher. „Meistens sind die am Vormittag, wenn unsere Dienste gebraucht werden.“ Das ist schon ein Hinweis darauf, dass der Grat zwischen erfüllter Arbeit und Frust schmal ist. Die Kindertagespflege ist zwar eine anerkannte und insbesondere für Kinder unter drei Jahren der Kita gleichgestellte Betreuungsform. Oft kommen sich Tageseltern aber wie Lückenfüller vor. „Uns gibt es auch noch“, heißt es regelmäßig im Frühjahr, wenn die neuen Kindergartenbedarfspläne besprochen werden. Dort taucht die Tagespflege nicht auf. Dabei ist sie gerade bei den kleinen Kindern eine wichtige Alternative. „Die familienähnlichen Strukturen sind besonders gut für die Jüngsten geeignet. Sie sammeln erste Erfahrungen mit Gleichaltrigen, und werden in kleineren Gruppen individuell gefördert. Viele Eltern schätzen auch die flexiblen Möglichkeiten der Kindertagespflege“, weiß das Kreisjugendamt.

Tageseltern dürfen gleichzeitig fünf Kinder betreuen. Weil nicht immer alle Kinder gleichzeitig da sind, dürfen bis zu neun Betreuungsverträge abgeschlossen werden. Bei zehn Tageseltern in der Gemeinde Ascheberg sind das 50 Plätze, hinter denen bis zu 90 Kinder stehen können. Dazu kommt die Großtagespflege „Die kleinen Maulwürfe vom Spielraum“ mit zwei Tagesmüttern und neun Plätzen. Wenn es darum geht, dass die Gemeinde genug Kindergartenplätze bereithalten muss, spielen diese Zahlen keine Rolle. Das führe dazu, erzählen die Tagesmütter, dass kleine Kinder schon früher von ihnen in den Kindergarten wechseln, weil dort freie Plätze existierten. Obwohl es für manches Kind besser wäre, weiter in der kleinen überschaubaren Gruppe zu wachsen. „Manchmal haben Eltern Sorge, dass sie für ältere Kinder keinen Platz im Kindergarten mehr finden. Deswegen melden sie ihre Kinder schon früher an, um einen Platz sicher zu haben“, erklärt Julia Knauft. Solche Ummeldungen tun nicht nur den Kleinen weh, sondern auch Tageseltern, die mit dem Angebot ihren Lebensunterhalt verdienen. Fünf Euro pro Kind und Stunde überweist das Jugendamt des Kreises Coesfeld. Noch. In diesem Monat wird die Arbeitsgrundlage vom zuständigen Fachausschuss überarbeitet. Die Kreisverwaltung schlägt 5,50 Euro pro Stunde als neuen Satz vor. Den gibt es aktuell im Kreis Borken. Die Eltern werden - wie im Kindergarten - zu Beiträgen herangezogen.

Bei den Tagesmüttern klingt die Zukunftssorge durch. Finden sich immer genug Kinder? Seitens des Kreisjugendamtes wünscht man sich stabile Zahlen und eine geringere Fluktuation. Deswegen wurde das Regelwerk überarbeitet.